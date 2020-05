Figyelmeztetés jött: kifogyhat a pénzből a világ legnagyobb nyugdíjrendszere

Gyenge pénzügyi helyzetben van hét állami nyugdíjprogram Amerikában, félő, hogy 2028-ra kifogynak a pénzből és ezzel több ezer amerikai nyugdíjba készülő és már nyugdíjban lévő megélhetése kerül veszélybe – írja a Financial Times.

Sok amerikai nyugdíjprogram még nem épült fel teljesen a 2008-as válságból, erre most jött a koronavírus, amely a részvénypiacokon okozott csapás miatt sok nyugdíjpénztár pénzügyi helyzetét alapjaiban rengette meg.

A Boston College által készített tanulmány szerint sok állami nyugdíjalap, amelynek tőkésítettsége alacsony, tehát éppen, hogy csak teljesíteni tudja nyugdíjfizetési kötelezettségét, 2028-ra pénz nélkül marad, ha a piacok csak lassú fellendülést mutatnak.

A tanulmány szerint a legnagyobb veszélyben az egyik new jersey és chicagói állami nyugdíjalapnál lévő több mint 320 ezer ember nyugdíja van, ennél a két pénztárnál ugyanis nagyon alacsony már most is a nyugdíjfedezettség.

Ettől még a tanulmány készítői szerint a következő öt évben nem kell attól tartani, hogy bármelyik pénztár is pénz nélkül marad, de ha továbbra sem térnek magukhoz a piacok és a gazdaságok, egy idő után elérheti azt a pontot a rendszer, amikor már nem marad tartaléka a pénztáraknak és a nyugdíjakat csak az aktuálisan befolyó tagdíj-hozzájárulásokból tudják majd fizetni.

