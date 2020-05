Megérkezett a fordulat Magyarországon, újra vásárolnak az emberek

A friss tapasztalatok már azt mutatják, hogy a trendforduló esélyével országosan sokkal több vásárló kereste fel az élelmiszer-kereskedőket, mint áprilistól mostanáig: a bátrabb költekezés, a darabszámra megugrott iparcikkeladás pünkösd után is lendületesebb keresletet hozhat – mondta a Magyar Nemzetnek vasárnap Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára rámutatott: az erős csütörtöki eladásokat megugorva a hosszú hétvége előtti pénteken érte el a csúcsot az élelmiszerértékesítés forgalma.

Kiemelte: a héten fordulat állt be, magasabb fokozatra kapcsoltak az élelmiszerkereskedelem, és az egyes iparcikkek eladásai és összességében a húsvétot követő fogyasztói hangulat is számottevően javult, ami az áruházakon kívül a szálláshelyeken is ezekben a napokban jelentkezik először. – Ugyan a kedvező irány még nem általános, az ünnepek idején egyébként is jellemző élénkülés is jelen volt az elmúlt napokban, különösen csütörtöktől. A lakosság költekezése erősebb lett, és kedvező, hogy a húsvéti forgalomhoz képest a mostani pünkösd előtti értékesítés már sokkal élénkebbre sikerült a boltokban – hangsúlyozta.

