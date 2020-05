Mi történt a magyar motor- és autógyártóknál? - Szép csendben bődületes osztalékokat fizetnek

A globális kereslet lassulása és a sokasodó kihívások ellenére összességében jó évet zártak a meghatározó magyar motor- és autógyártók 2019-ben. A közzétett éves beszámolókból kiderült, a győri Audi-gyár és a kecskeméti Mercedes-gyár korábban soha nem látott árbevételt ért el, de nem lehetett oka a panaszra az esztergomi Suzuki-gyár menedzsmentjének sem. A meghatározó költségek megugrása miatt ugyan több helyen csökkent, vagy nem változott a profitabilitás, így is érdemi profitot tudott realizálni a szereplők többsége. Ezt az idilli állapotot zúzta darabokra a koronavírus váratlan megjelenése. A járvány megfékezése érdekében hozott rendkívül szigorú korlátozások fájdalmas hatással voltak a hazai operációk, az egyes cégcsoportok működésére. Vélhetően utóbbiak szorult helyzete is fontos szerepet játszik abban, hogy a korábbi évek gyakorlatával ellentétben hatalmas osztalékot fizet az Audi Hungaria, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary és az Opel Szentgotthárd az anyavállalatának.

Annak ellenére, hogy a globális kereslet csökkenése és a sokasodó kihívások miatt 2019-ben egyértelművé vált, hogy véget ért a hagyományos autógyártás aranykora, összességében jó évet zártak a magyar autógyártók tavaly. Az Audi Hungaria és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary árbevétele is történelmi csúcsára ugrott, de érdemben növelte árbevételét a Magyar Suzuki is. Mindebben fontos szerepet játszott az a korábbi jelenség, hogy a nagy autógyártók a hatékonyság jegyében a drága nyugat-európai üzemeikben visszafogták a termelést és igyekeztek a jóval olcsóbban gyártó kelet-közép-európai üzemeikben kihasználni a rendelkezésre álló gyártókapacitásaikat. Ezt a stratégiát láthattuk például Győrben is, ahol 2018-ban megkezdődött a Q3, majd 2019-ben a Q3 Sportback gyártása, amelyek a rendkívül népszerű SUV-szegmensben versenyeznek. Legalább ennyire fontos volt az is, hogy olyan modellek készültek idehaza, amelyek rendkívül népszerűek a hazai, valamint a globális autópiacon, elég csak a Suzuki Vitarát, vagy a hazai gyártású kompakt Mercedeseket említeni.

Ezt az idilli állapotot döntötte romba a koronavírus váratlan megjelenése, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorú intézkedések, amelyek végső soron a hazai autó- és motorgyárak ideiglenes leállásához vezettek. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) számításai szerint átlagosan 22 napon keresztül szünetelt idehaza a termelés, amelynek hatására mintegy 51 ezer autóval kevesebb készült el a hazai üzemekben. A gyártás ugyan minden hazai üzemben beindult, de ezek felpörgetése erősen függ az autók iránti kereslet alakulásától. Mindez előre vetíti, hogy bár rendkívül sikeres évet zártak tavaly az autószektor szereplői, idén jelentős visszaeséssel kell szembenézniük. Arról egyébként, hogy a hazai szakemberek pontosan mire számítanak, a Járműipar 2020 online konferenciasorozatunk első alkalmát követően írtunk alábbi cikkünkben.

A koronavírus-járvány természetesen nem csak a hazai, hanem az egész globális autóipart borzasztóan nehéz helyzetbe hozta, a likviditás biztosítása kulcsfontosságúvá vált a meghatározó szereplőknél, vélhetően ennek is betudható, hogy a hazai operációk többsége hatalmas osztalékot fizet az anyavállalatának.