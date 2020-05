Veszélyben a V-alakú kilábalás: nem túl szép adatok jöttek Kínából

A kínai cégek exportrendelései sorozatban az ötödik hónapja mutatnak masszív esést, így a feldolgozóipari cégek tekintélyes részének termelése még mindig jóval elmarad a normálistól, és ezek együtteseként az ágazatban először kezdett zsugorodni a foglalkoztatás – derült ki a vasárnap közzétett kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index májusi eredményekből.

A főindex így a várt 51 pontra emelkedés helyett 50,6 pontra süllyedt az áprilisi 50,8 pontról, és sorozatban ez a második egymást követő havi süllyedés. Közben azért biztató, hogy a szolgáltató szektorra vonatkozó aktivitási index az áprilisi 53,2-ről 53,6 pontra emelkedett, és a költségvetési élénkítésnek hála, az építőipari aktivitási index jócskán megugrott.

A kínai ipari cégek több mint 80%-a tudott eddig visszaállni a koronavírus-válság kitörése előtti termelési szint 80%-a körülre

– jelezte a kínai statisztikai hivatal illetékese a Reuters-nek. A kínai logisztikai szövetség egyik illetékese pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a külföldi kereslet továbbra is gyenge sok exportra termelő cégnél a külföldi koronavírus-korlátozások miatt (a cégek több mint 50%-a panaszkodik erre), így ez tartósan nyomasztja a kínai termelést is, akadályozva a gyors kilábalást. Ezt jelzi az is, hogy a kínai új exportrendelésekre vonatkozó aktivitási alindex 35,3 pontot mutat, sorozatban ötödik hónapja jócskán elmaradva a bővülés és zsugorodás 50 pontos határvonalától.

A külső kereslet tartós gyengesége a foglalkoztatásra is visszahat: a kínai korlátozások feloldása óta először csökkent a feldolgozóipari ágazatokban a foglalkoztatottsági alindex az 50 pontos határvonal alá, 49,4 pontra esett az áprilisi 50,2 pontról. Arról, hogy Kína mennyire tudott már talpra állni az első negyedévi 6,8%-os GDP-visszaesésből a lezárások feloldása után, egy nagyobb elemzésben már írtunk:

A fentiekkel párhuzamosan a belső kereslet éledezésére utal, hogy az összes új megrendelésre vonatkozó alindex 50,2-ről 50,9 pontra emelkedett, azaz a gyenge exportrendelési mutatót is képes volt ellensúlyozni a belső kereslet erősödése.

