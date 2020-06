Rekordütemben terjed a vírus a világban - Rosszul sült el az iskolanyitás a szomszédunkban

Akár a hazai, akár a nemzetközi bankszektort nézzük, a digitális fejlődés mérőszámok nélkül is szemmel látható. Ennek a fejlődésnek adhat egy újabb lökést a koronavírus okozta helyzet, ugyanakkor a klasszikus univerzális bankok fontos kihívása, hogy egy nagyon széles szolgáltatás-palettával rendelkeznek, amin sokszor nehezen találnak fókuszt - véli Pereczes János, az MKB Bank digitális üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója, Financial and Corporate IT konferenciánk panelbeszélgetője. Érdemes eljönni az eseményre, és élőben meghallgatni!