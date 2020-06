Sorsdöntő időszak következik a magyar autóiparban - A technológiai ugrás mindenki számára kötelező

A koronavírus-járvány felgyorsíthatja az autóipar átalakulását, még inkább előtérbe kerülhetnek az Ipar 4.0, illetve az ipari digitalizációs megoldásokban rejlő hatékonyságnövelő lehetőségek. A digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció gyakorlatilag minden szereplő számára kötelezővé válik abban az esetben, hogyha versenyben kíván maradni. Ez főként azoknak a kisebb szereplőknek jelenthet problémát, amelyeknek a fejlesztésekhez szükséges tőke biztosítása már a járvány előtt is kihívás volt. Ebben a kiélezett helyzetben hatalmas szükség van az állam segítségére, amely többféle támogatáson keresztül is elősegíthetné a hazai autóipari vállalatok helyzetének stabilizálását, versenyképességének javítását. Többek között ezek derültek ki abból az exkluzív körinterjúból, amelyet a csütörtökön megrendezésre kerülő Járműipar 2020 online konferencia résztvevőivel, Dedéné Novotni Annával, Ács Istvánnal, Horváth Szabolccsal és Jónás Lászlóval készített a Portfolio.

A szemünk láttára alakul át teljesen a világ autóipara: a hálózatba kapcsolt, egymással és a környezetükkel kommunikáló elektromos- és önvezető autók térnyerése, a közösségi járműmegosztók népszerűsége, a vásárlói igények gyors változása egyaránt arra kényszerítik az iparág szereplőit, hogy őrült összegeket fordítsanak a kutatás és fejlesztésre, átalakítsák, modernizálják gyártási folyamataikat az Ipar 4.0 szellemében, szükség esetén rohamos gyorsasággal alakítsák át üzleti modelljeiket. A rendkívül költséges fejlődésből keletkező kihívásokat pedig tovább nehezíti a szabályozás súlya, valamint a koronavírus váratlan megjelenése, terjedése és az iparágra gyakorolt hatásai.

Az esemény előtt a résztvevőket, a magyar autóipar meghatározó vezetőit, szakértőit kértük, hogy egy körinterjú keretében mondják el, véleményük szerint a koronavírus-járvány hatására mely trendek erősödhetnek fel, technológiák kerülhetnek előtérbe, felgyorsulhat-e a humánerőforrás kiváltása az Ipar 4.0 megoldásaival, mi lesz a technológiai innovációkkal és milyen állami segítéségre lenne szükség a kialakult helyzetben.

Akik elmondták véleményüket, és akiktől Ön is kérdezhet majd: Ács István, ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft.; Dedéné Novotni Anna, alelnök, Hajdu Cégcsoport; Horváth Szabolcs, stratégiai vezető, Borsodi Műhely; Jónás László, üzletfejlesztési vezető, Design Terminal

Melyek azok a trendek, technológiai megoldások, amelyek felerősödhetnek, nagyobb szerephez juthatnak az autóiparban a koronavírus-járvány hatására?

Dedéné Novotni Anna: Az autóiparban ma érvényesülő technológiai trendek valójában abban segítenek, hogy ne legyen sok ember együtt. Ez a járvány terjedése szempontjából egy értékes aspektus, hiszen megvalósításuk hozzájárul ahhoz, hogy ne terjedhessen a járvány. Ebből, ami autó használói igény, azt az autóhasználók, így a vevők meg is fizetik, például az önvezető robo-taxik iránt megnőtt az igény az Uber/Lyft helyett. A kifejlesztés persze még messze nincs kész és a hozzá szükséges tőke is csökken.

A fejlesztésekhez szükséges tőke biztosítása már a járvány előtt is kihívás volt, a jelenlegi helyzet ezt tovább feszíti, hiszen mindenkinek felemészti a pénzügyi tartalékát.

A gyártás oldali technológiát az iparvállalati vevők viszont úgy várják el, hogy közben a költségek nem emelkedhetnek, sőt, igen erős árnyomás nehezedik a piac szereplőire. Ebből kifolyólag a gyártás automatizálása, a digitalizáció csak olyan esetekben gyorsul fel, ahol eleve is indokolt volt. Ha a vírus előtti időben volt értelme, de halogatták, akkor megvalósul, de ha ez a beruházás nem térül meg, akkor más megoldást keres a gyártó, például alacsonyabb munkaerejű lokációt. Ez utóbbi lehetőség a kelet-európai beszállítók számára üzleti lehetőséget is jelenthet.

Ács István: Véleményem szerint a járvány hatására még inkább előtérbe kerülnek az Ipar 4.0, illetve az ipari digitalizációs megoldásokban rejlő hatékonyság-és flexibilitásnövelő lehetőségek. A Bosch Rexroth már a kezdetektől hisz a negyedik ipari forradalomban, és mint annak zászlóvivője, küldetésünknek tekintjük, hogy megosszuk ügyfeleinkkel azt a tudást és tapasztalatot, melynek segítségével az új helyzetben is sikeresek lehetnek a piacon.

Horváth Szabolcs: Úgy gondolom, hogy a munkafolyamatok szervezésében felerősödik az online terek használata. Ez nem csak a megbeszélésekben, hanem például a virtuális terek kapcsán a gyártás szimulációban is megjelenik, mivel ezzel csökkenthető a személyes egyeztetések száma és megfelelő IKT eszközök által akár otthonról is elvégezhető feladatot adnak a mérnököknek. Nem csak az lesz az előnye ezeknek, hogy egészségügyileg kisebb kockázatú munkavégzést tesznek lehetővé, hanem a szimulációs rendszerek egyre komolyabb fejlettsége által (akár a mesterséges intelligencia felhasználásával) a fizikai megvalósítás előtt tudjuk tesztelni az adott terméket, gyártósort vagy folyamatot.

Ezzel együtt a gyártási eljárások is átalakulhatnak, így az additív technológiák további térnyerését prognosztizálom.

Jónás László: A jelenlegi helyzet a már korábban elindult változásokat gyorsíthatja fel a digitalizáció területén. Most úgy tűnik, megváltozik a vásárlókkal való kapcsolat, és azok a lépések ebben a folyamatban, melyek áttehetők az online térbe, át is fognak kerülni.

Az online vásárlói élmény biztosan előtérbe kerül az autóvásárlás esetén, ez pedig komoly fejlődési lehetőség az autógyártók számára. A gyártásban szintén felerősödnek a digitalizációs folyamatok, méghozzá nem csak a közvetlenül szakmai, de kiszolgáló területeken is, így például a HR és a kommunikáció terén.

Ennek megfelelően a mostani válság nem csak a hosszú távú fejlesztéseket, de a munkavállalók mindennapi életet is alakítani fogja. Érdekes kérdés, hogy vajon sokáig meghatározzák-e mindennapjainkat a jelenlegi egészségügyi kihívások, ebben az esetben ugyanis az autóiparnak is reagálnia kell ezekre. A tömegközlekedés területén mindenképpen, és várhatóan a közösségi autózásra is érezhető hatással lesz a helyzet.

Az új technológiák előretörése, a meghatározó trendek erősödése várhatóan milyen hatással lesz a vállalatuk beruházásaira?

Dedéné Novotni Anna: Számunkra nagyon fontos, hogy lépést tudjunk tartani az iparág technológiai fejlődésével, ezáltal technológiai képességeink ki tudják elégíteni a piaci igényeket. Hiszünk abban, hogy ez kulcsfontosságú tényezője versenyképességünknek, fenntartható működésünknek. Éppen ezért mi ezen beruházási igények kielégítésének elébe mentünk. 2017-ben több mint 4,5 milliárd forintból megvalósítottuk komplex beruházási programunkat, amely jóval hatékonyabb gyártást tesz lehetővé, illetve kapacitásunk duplázását eredményezte. Ma már képesek vagyunk nagy sorozatok gyártására, illetve egészen nagy és bonyolult geometriájú alkatrészek gyártására is. Persze további terveink is vannak, amelyek elsősorban a gyártás automatizálását, illetve a hozzáadott érték növelését célozzák.

Ács István: A digitalizációs fejlesztések évek óta meghatározó részét jelentik a munkánknak. A termékfejlesztéseink egyik fő irányvonala is a Jövő gyára vízió, melyből sok már a piacon elérhető Ipar 4.0 termék került ki. Ez egy folyamatosan fejlődő, bővülő koncepció, amiből újabb és újabb digitalizációs és IoT innovációk kerülnek ki.

A Bosch Rexroth saját gyáraiban is alkalmazza a legújabb technikáit, és folyamatosan alakítja át a gyártósorokat a Jövő gyára vízió szerint, ahol az emberek és a gépek együttműködnek egy hatékony, megbízható és biztonságos rendszerben.

Horváth Szabolcs: Egyre jobban elmozdulunk a kutatás-fejlesztés irányába. Az okos eszközök beépítésre kerülnek az általunk konstruált termékekbe valamint egyre több alkatrészt fogunk gyártani additív technológiával.

Véleménye szerint a koronavírus-járvány milyen hatással lesz az Ipar 4.0 vívmányainak: a digitalizáció, az automatizáció és robotizáció terjedésére a magyar autóiparban?

Dedéné Novotni Anna: Az autógyárak ma is maximálisan kihasználják az ebben rejlő lehetőségeket, a beszállítóknál vannak elsősorban tartalékok. A digitalizáció gyakorlatilag kötelezővé válik, legyen a beszállító kicsi vagy nagy. Ezzel szemben az Ipar 4.0 számos aspektusa mérethatékonyság, költség és megtérülés kérdése.

A magyar beszállítók jelentős hányada nemzetközi viszonylatban a kicsik közé tartozik, korlátozott tőketartalékkal rendelkezik, amelyen a vírus miatti jelentős termelés kiesés csak tovább ront.

Ács István: Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet felgyorsítja az Ipar 4.0 terjedését, hiszen egyre több vállalat ismeri fel az ezekben rejlő lehetőségeket. Gondoljunk csak a gépek távoli elérésének lehetőségére, vagy például arra, hogy egy intelligens szerelőállomás betaníthat egy operátort egy műveletre anélkül, hogy egy másik emberrel kapcsolatba kerülne.

Horváth Szabolcs: Véleményem szerint alapvetően ez nem fog megváltoztatni irányokat, "csupán" gyorsítja az eddigi trendeket. A gyarapodó egészségügyi kockázatok miatt átalakítani kívánt munkahelyek költségeit a vállalatok nem tudják hosszú távon elviselni így törekedni fognak a további automatizációra és olyan folyamatok bevezetésére, fenntartására, amelyben az emberi érintkezés minimalizálva lesz. Gondoljunk csak bele, mely cég engedheti meg magának, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló vírushelyzet miatt minden évben akár hónapokat is álljon, termelő berendezései ne dolgozzanak?

Jónás László: Az utóbbi hónapok az eddig kétkedő szereplőket is meggyőzték, hogy ezen a területen is átgondolt, hosszú távú stratégiát kell kialakítania minden vállalatnak, annak érdekében, hogy megőrizze szerepét a piacon. A jelenlegi helyzet tehát itt is gyorsítani fogja a már megkezdett folyamatokat. Biztos vagyok benne, hogy mindez nem egyik napról a másikra hoz látható eredményt, de mindenkinek fel kell rá készülnie, nem csak az autógyártóknak és a beszállítóknak, de a munkaerőnek is. Kiemelten azoknak, akik a következő években szeretnének elhelyezkedni ezen a területen.

Meglátása szerint a koronavírus-járvány hatására felgyorsulhat a humán erőforrás kiváltása az Ipar 4.0 eszközeivel?

Dedéné Novotni Anna: Igen, de csak ott, ahol a koronavírus-járvány nélkül is költség alapon időszerű lett volna. Érdekes helyzet előtt állunk, hiszen a járvány egyrészt elgondolkodtat azon, hogy célszerű az emberi erőforrást a működés biztonsága miatt a lehető legnagyobb mértékben kiváltani, azonban ez igen tőke intenzív beruházás. Ugyanakkor a gyártási volumenek tartósan csökkennek, a megugrott munkanélküliség miatt pedig a munkaerő biztosításának problémája eliminálódik.

Ács István: Szerintem az ember és a gép együttműködésének igénye fog erősödni.

Azon technológiák fognak gyorsabban terjedni, melyek az emberi munkaerő segítségére lehetnek bizonyos, például nem ergonomikus műveletekben.

Horváth Szabolcs: Meggyőződésem hogy igen, először a fejlett multinacionális vállalatoknál, aztán szép lassan a KKV szektorban is.

Jónás László: A humán erőforrás kiváltása önmagában nem, csak egy komplex Ipar 4.0 stratégia keretében értelmezhető. Minden szereplő - aki ezt eddig esetleg nem tette meg - kialakít majd ilyen stratégiát, melynek része lesz, hogy a humán erőforrás szerepe hogyan változik a következő években, évtizedekben.

Azt gondolom, a kiváltás helyett az átalakulás kezdetéről beszélhetünk inkább. A következő évtizedben más szerepet kap a humán erőforrás az iparágban.

Ennek fontos része, hogy ezt a jelenlegi munkavállalók és azok, akik most az iparág felé tartanak, észrevegyék, és előre felkészüljenek a helyzetre. Még akkor is, ha szerepükre csak évek múltán lesz hatással az, ami most zajlik.

Véleménye szerint a koronavírus mennyire fékezi le a technológiai innovációkat az iparágban?

Dedéné Novotni Anna: Szerintem a beruházási források csökkenése mindenféleképpen lassítja a technológiai innovációkat. Ugyanakkor nem kizárt az sem, hogy az irány is módosul, például kevesebb autómegosztás, több fertőtlenítési, vagy antibakteriális technológia. Ugyanakkor lehetséges, hogy az erőteljes e-mobilitási törekvés kicsit lassul, de ez már összefügg azzal is, hogy a szabályozásban, a szigorítások bevezetésében történik-e átütemezés.

Ács István: Nehéz ezt megjósolni. De szinte biztosan lesz egy átmeneti megtorpanás a beruházások késleltetése miatt, utána azonban gyorsulásra számítunk, főleg az Ipar 4.0-val kapcsolatos innovációk tekintetében.

Horváth Szabolcs: Tapasztalatunk szerint nemhogy fékezi, hanem inkább erősíti. Érdekes megfigyelni, hogy amíg a jelenlegi munkafolyamatok a vírushelyzetben megálltak, vagy jó esetben jelentősen visszaestek, addig a fejlesztési folyamatok nemhogy megálltak, inkább felerősödtek. Ennek okai a fenti kérdésekben már kifejtésre kerültek.

Jónás László: Két ellentétes folyamat jelent meg az iparágban. Az egyik az, hogy minden olyan tevékenységet, ami nem a mindennapi működéshez szükséges, visszavágnak, a másik pedig, hogy a jelenlegi helyzetből adódó lehetőségeket a legjobban szeretnék kiaknázni. A 2020-as év arról fog szólni, hogy a szereplők újragondolják: forrásaikat hogyan osszák el a jelenlegi működés és az innovációs tevékenységek között, a rendelkezésre álló lehetőségek és jövőbeni terveik alapján. Biztos vagyok benne, hogy azok a szereplők, akik jelen helyzetben is tudnak forrást allokálni azokra a tevékenységekre, melyeknek a várható haszna csak közép- vagy hosszú távon jelentkezik, komoly versenyelőnyre tesznek szert a következő években.

Milyen ágazatspecifikus állami segítségre lenne még szüksége a vállalatuknak a kialakult helyzetbe?

Dedéné Novotni Anna: Versenyelőnyt okoz és üzletet lehet elnyerni az által, ha nincs kötelező leállás a járványhelyzetben – ez önmagában is egy pozitívum az iparág szereplői számára. Nagyon sokat segített a hitel- és kamatfizetési moratórium bevezetése a likviditás menedzsmentben, fizetőképesség fenntartásában. A csökkentett munkaidő bevezetése mellett igényelhető állami támogatás pedig elsősorban a munkaerő megtartásában nyújt segítséget, ami szintén versenyelőnyt jelent abban az időszakban, amikor a vevői igények növekedésnek indulnak. Ezen eszközök mindegyikével él(t) a HAJDU Autotechnika. A munkaerő rendelkezésre állása szempontjából üdvözöljük a kormány azon intézkedését, amely a bölcsődék, óvodák, illetve iskolák megnyitására, nyári táboroztatás lehetővé tételére vonatkozik, hiszen így a kisgyerekes munkavállalóink vissza tudnak térni a munkahelyükre.

A likviditást segítő intézkedések mellett szüksége van az iparág szereplőinek tartós, vissza nem térítendő állami támogatásra is.

Mindaddig, amíg nincs ilyen, a járvány és az azt követő időszak veszteségeit teljes egészében a cégeknek kell finanszírozni. Ez azonban a tartósan alacsonyabb piaci volumenek, a fentebbi pontokban is feszegetett beruházási szükségletek és erőteljes piaci árnyomás miatt jelentős kihívás elé állítja az iparág szereplőit. Mindezek mellett ne feledkezzünk meg róla, hogy versenyhátrányban találhatjuk magunkat, ha Nyugat-Európa és más kelet-európai országok állami hitel garanciákat, készpénzbeli vissza nem fizetendő támogatásokat adnak gyártóiknak, beszállítóiknak, hiszen az ő esetükben a veszteség finanszírozásának terhe már nem fogja teljes egészében a következő évek büdzséjét terhelni. Az államnak keresni kellene ezt a hátrányt kiegyenlítő megoldást.

Amennyiben lenne vissza nem térítendő állami támogatás igénybe vételére lehetőség, akkor még mindig ott van egy következő potenciális versenyhátrány, amelyet kezelni kell: annak ellenére visszatelepíthetnek kapacitásokat Franciaországba, vagy Németországba, hogy az drágább, de a helyi ipart támogatják a megfelelő államok.

Olyan állami intézkedés volna hasznos, ami által a visszatelepítés minél kevésbé kifizetődő az autógyártó anyavállalatoknak.

Ács István: Meggyőződésem szerint, ebben a helyzetben nagyon fontos a magyar KKV-k támogatása. Mind az államnak, mind pedig a mi vállalatunknak is segítenie kell ezeket a cégeket, hogy megértsék, megtanulják az Ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket, és implementálni tudják ezen megoldásokat. Ezzel nőhet a termelékenységük, a hatékonyságuk és a rugalmasságuk, ami

akár hosszú távú versenyelőnyt is jelenthet, akár a környező országokkal szemben. Így győztesen kerülhetünk ki ebből a gazdasági helyzetből.

Horváth Szabolcs: Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a vállalatok a krízist hogy tudják túlélni, akkor a válaszom, hogy a fogyasztási bizalmat erősítő fogyasztásösztönző támogatásokra lenne a legnagyobb szükség, amely fogyasztás munkát generál a vállalatoknál.

Ezzel párhuzamosan a termelő szektorban az automatizációt és az új technológiák bevezetését támogató segítségre lenne nagy szükség.

Nem csak egy egyszerű eszközbeszerzés támogatására, hanem arra, hogy megfelelő hatékonysággal tudja a vállalat a megvásárolt eszközt használni, hogy a munkatársai felkészültek legyenek ezen technológiák kezelésére.

