Van visszaút az államcsődből? Argentína tovább tárgyalna a hitelezőkkel

Gyakorlatilag csődben van Argentína azóta. hogy május 22-én sem tudta teljesíteni kamatfizetési kötelezettségét. A dél-amerikai ország kormánya azonban nem adja fel, június 12-ig meghosszabbította a tárgyalások határidejét a kötvénytulajdonosokkal. Ráadásul a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is támogatja a kormány javaslatait.

Argentínának május 22-ig kellett volna egy kamatfizetést teljesítenie, akkor lejárt a 30 napos türelmi idő, vagyis már gyakorlatilag is csődben van az ország. A kormány azonban hétfőn június 12-ig meghosszabbította a határidőt, ameddig a hitelezőkkel szeretne megállapodni 65 milliárd dollárnyi adósságának átütemezéséről.

Az utóbbi napokban közeledett az argentin kormány és a hitelezők álláspontja egymáshoz, most a CNBC szerint a kormány tovább javítana ajánlatán. Az előző javaslatot ugyanis a hitelezők egy része továbbra is elutasítja, most az a cél, hogy további kiigazítást tegyenek úgy, hogy közben az adósság fenntarthatósága sem sérül.

Martin Guzmán gazdasági miniszter hétfőn azt mondta, hogy még dolgoznak az újabb javaslat részletein, de kicsi a mozgástér a módosításra. Ezzel egyetért az IMF is, mely a kormány előző ajánlatával kapcsolatban hétfőn azt mondta, hogy az megfelelő az adósság fenntarthatósága szempontjából, és nincs nagy mozgástér a további javításra.

A hitelezők szerint a labda a kormány térfelén pattog, ők kötvénytulajdonosként már éppen elég rugalmasságot mutattak eddig is. Az álláspontok egyre közelebb vannak egymáshoz, ami már pénteken és hétfőn is számottevő erősödést okozott az argentin kötvénypiacon.

