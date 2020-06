Gulyás Gergely: június közepén kinyithatnak a színházak és mozik is

A kormány gazdasági döntéseket is hozott, most az a legfontosabb, hogy az élet és a gazdaság is újrainduljon, az elveszett munkahelyek helyére újakat teremtsünk, illetve ahol lehet megmentsük a munkahelyeket.

A hiteltörlesztési moratóriumban a lakossági ügyfelek több mint 65%-a élt a lehetőséggel, ez a hitelállomány 57%-át jelenti, míg a vállalati körben 80% körül van az ügyfelek aránya, de ez csak 47%-át teszi ki a hiteleknek.

A színházak, mozik, múzeumok és fürdők zárva tartása a veszélyhelyzet megszűnésével megszűnik, vagyis június 16-át követően néhány napon belül ezek az intézmények kinyithatnak. A rendezvényekre, szórakozóhelyekre, maszkviselésre vonatkozó szabályokat a jövőben az operatív törzs fog dönteni, ők szabvályozhatják az idősek vásárlási idősávját is a jövőben, ez egyelőre szintén fennmarad - mondja Gulyás.

Az autós koncerteket általánosan engedélyezzük azonnali hatállyal - mondja a miniszter.