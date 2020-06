Jó hír a magyar autóiparnak: van kiút a koronavírus által okozott válságból

Ha lemaradt a mai konferenciánkról, ne csüggedjen! Jelentkezzen a soron következő, június 25-ei Járműipar 2020 online konferenciánkra:

Csütörtökön megrendeztük a Járműipar 2020 online konferenciasorozatunk második fordulóját, amelynek keretében az elmúlt évek hagyományaihoz hűen sor került egy panelbeszélgetésre is. Ennek során a magyar autóipar meghatározó vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre, mondhatták el véleményüket a koronavírus-járvány okozta helyzettel, a hosszú távú stratégiájukkal, tervezett beruházásaikkal, az Ipar 4.0 vívmányainak várható terjedésével kapcsolatban.

A panelbeszélgetés Moderátor, a beszélgetés kérdéseinek összeállítója: Jónás László, üzletfejlesztési vezető, Design Terminal;



A panelbeszélgetés Résztvevői: Dedéné Novotni Anna, alelnök, Hajdu Cégcsoport; Ács István, ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft.; Horváth Szabolcs, stratégiai vezető, Borsodi Műhely; Rigó Zoltán, ügyvezető igazgató, ADC. Industries.

Mi a legfontosabb dolog, amit a koronavírus-járvány okozta helyzetből tanult a vállalatuk? Változtatnak-e valamit a napi működésükön a vírus miatt a hatékonyságra vonatkozóan?

Elsőként Dedéné Novotni Anna szólalt meg, aki kiemelte, hogy a koronavírus-járvány miatt nagyon hirtelen történtek olyan változások, amelyek meglehetősen nagy hatást gyakoroltak a vállalatuk mindennapi életére. Napról napra kellett döntéseket hozniuk úgy, hogy nem tudták, mit hoz a holnap. Ebben a helyzetben nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy mindhárom tagvállalatuk részt vegyen a döntéshozatalban, folyamatosan kapcsolatban legyenek egymással. Kiemelte, első körben olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a dolgozóik biztonságos munkavégzését tették lehetővé, ezt követően a likviditást biztosító intézkedések kerültek előtérbe, az idő előrehaladtával pedig az újratervezés következett.

Most is arra törekszünk, hogy higgadtak maradjunk és tagvállalatainkkal együttműködve, egy csapatként megvalósítsuk hosszú távú céljainkat

– jelentette ki Dedéné Novotni Anna.

Dedéné Novotni Anna Hajdu Cégcsoport, alelnök A Miskolci Egyetem Közgazdász Karán szereztem a diplomámat szervezés-vezetés szakirányon. Végzést követően a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán voltam tanársegéd, miközben PhD tanulmányokat Tovább … Tovább A Miskolci Egyetem Közgazdász Karán szereztem a diplomámat szervezés-vezetés szakirányon. Végzést követően a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán voltam tanársegéd, miközben PhD tanulmányokat

Horváth Szabolcs elmondta, nem kellett semmilyen fajta leálláson elgondolkozniuk a koronavírus-járvány miatt. Számukra a legfontosabb dolog az volt, hogy a kialakult helyzetben fenntartsák a működésüket, biztosítsák dolgozóik számára a biztonságos munkavégzés lehetőségét.

Horváth Szabolcs Borsodi Műhely, stratégiai vezető Cégünk nevében hordozza az identitásunk két legfontosabb alapkövét. Az egyik a Borsodi családnév, mely már második generáció óta védjegye az itt folyó munkának, és elárulja azt, amire mi külön büszkék Tovább … Tovább Cégünk nevében hordozza az identitásunk két legfontosabb alapkövét. Az egyik a Borsodi családnév, mely már második generáció óta védjegye az itt folyó munkának, és elárulja azt, amire mi külön büszkék

A Bosch egy nagyon innovatív vállalat, az a dolgunk, hogy folyamatosan adaptáljuk a tevékenységünket a piac kihívásaihoz, így tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy megszoktuk a rendkívüli helyzeteteket

– jelentette ki Ács István. Hozzátette ugyanakkor, hogy a járvány olyan nagy ütést mért az iparágra, amelyre senki nem volt felkészülve. Ezért is volt számára kifejezetten pozitív, ahogyan és amilyen tempóban a vállalata reagálni, alkalmazkodni tudott a koronavírus-járvány okozta helyzethez. Kiemelte, ráadásul mindenre egy nagyon nehéz időszakban került sor, hiszen az iparágban jelentős változások zajlanak, amelyek szintén hatással vannak a működésükre.

Ács István Bosch Rexroth Kft., ügyvezető igazgató Ács István 1990-ben konstruktőrként csatlakozott a Rexroth vegyesvállalathoz. Mérnökemberként, tervezőként, majd kereskedőként lehetősége volt a vállalat tevékenységeit valamennyi aspektusból megismer Tovább … Tovább Ács István 1990-ben konstruktőrként csatlakozott a Rexroth vegyesvállalathoz. Mérnökemberként, tervezőként, majd kereskedőként lehetősége volt a vállalat tevékenységeit valamennyi aspektusból megismer

Fejlesztővállalatként különböző automatizálási megoldásokat készítünk, nagyon sok projekttel álltunk átadás előtti pillanatban, a partnereink pedig a járvány kitörése ellenére igényelték, hogy folytassuk a munkát, történjenek meg az átadások, mintha mi sem történt volna

– jelentette ki Rigó Zoltán.

Hozzátette, ennek hátterében az állt, hogy ezek a vállalatok arra számítanak, hogy le fog csengeni a válság és minden menni fog tovább a korábbi kerékvágásban. Elmondta, vállalatánál szintén ebben hisznek és rendkívül optimisták a jövőt illetően. Pozitív példaként kiemelte, számukra volt egy kedvező hozadéka is a mostani válságnak, ugyanis a növekvő lakossági fogyasztásnak köszönhetően az élelmiszeripar jelentősen megerősödött, amelynek az lett az eredménye, hogy a szektor automatizálási igénye is érdemben növekedett.

Változtattak-e a hosszú távú stratégiájukon a vírus miatt?

Dedéné Novotni Anna elmondta, cégcsoportjuknál jelenleg folyik egy tervezési szakasz, próbálnak már hosszú távra tekinteni, amit korábbi, jelentős mértékű beruházásaik is lehetővé tesznek. Kiemelte, az alapvető célkitűzéseik nem változtak, a hozzájuk vezető út viszont némileg módosult. Ez részben azt jelenti, hogy az a dinamikus növekedés, amit korábban terveztek, némileg ellaposodik. Nem azért, mert kevés üzletet nyertek el, hanem azért, mert a volumenek estek vissza. Számszerűsítve elmondta, 2020-ra mintegy 30 százalékos forgalombővüléssel számoltak korábban, de most úgy látják, a tavalyival megegyező árbevételt érhetnek el.

Az iparági előrejelzések szerint a mostani egy U-alakú válság lesz

– jelentette ki Dedéné Novotni Anna. Hozzátette, ezt nekik is figyelembe kell venniük, így nagyon intenzíven foglalkoznak már most is a hosszú távú költségmegtakarítási lehetőségekkel. Beszélt arról is, hogy a koronavírus járványnak lesz jó oldala a régiónkra nézve, példaként a 2008-as világválságot említette, amikor egy jelentős áttelepítési hullám indult meg a kelet-európai régióba.

Most is látjuk ennek reális esélyét, hiszen az autóiparban körvonalazódott egy relokáció a járvány megjelenésének legelején. Ez alapján azt gondoljuk, hogy az iparágban a piac egyfajta újraosztása meg fog történni, amely során növelhetjük részesedésünket

– jelentette ki.

Rigó Zoltán kiemelte, olyan új konstrukciót, megoldást dolgoztak ki, amit nem csak az autóipari vállalatoknak, hanem minden olyan cégnek fel tudnak kínálni, amelyik automatizálni, robotizálni szeretné folyamatait, működését. Kiemelte, vállalata képes arra, hogy az automatizálási folyamataikat úgy pozícionálják, hogy az ne legyen capexes költségtétel, hanem opexként jelenjen meg. Ez pedig azért nagyon fontos, mert így a hazai gyárvezetőknek is nagyobb mozgásterük van egyes beruházások megkezdésében.

A vállalatokat tudjuk abban segíteni, hogy automatizáljanak, gyártásukat pontosabbá, hatékonyabbá tegyék, és nagyobb volumeneket állítsanak elő

- tette hozzá.

Voltak olyan területek, ahol eddig nem gondolkodtak, vagy nem indultak el a digitalizáció útján, de a válság miatt ez megtörtént?

Egy nagyon innovatív cég vagyunk saját fejlesztőrészleggel, így folyamatosak nálunk a fejlesztések. Ez egyben azt is eredményezte, hogy már jóval a koronavírus-járvány megjelenése előtt megkezdtük számos munkakör átalakítását.

A válság egyébként egy olyan kiemelten fontos időszakban ért bennünket, amikor egy nagyon jelentős fejlesztési folyamat zajlik vállalatunknál, amelynek keretében új divíziókat, új folyamatokat indítottunk el

– jelentette ki Horváth Szabolcs.

Hozzátette, a jelenleg futó fejlesztésekkel, beruházásokkal nem fognak leállni, már csak azért sem, mert az elmúlt évtizedek egyik nagy tapasztalata volt számukra, hogy a válsághelyzetekre adható egyik legjobb válasz, az az innováció.

Vannak olyan területek, amik előtérbe kerültek vagy háttérbe szorultak az ügyfeleknél a koronavírus okozta válságban?

Ács István szerint korai még erről beszélni, hiszen csak néhány hónap telt el a koronavírus-járvány megjelenése, elterjedése óta. Azt ugyanakkor elmondta, hogy a piacon többen felismerték, hogy a koronavírus egy óriási lehetőséget teremtett arra, hogy újragondolják a folyamataikat.

Meglátásunk szerint most a reform időszaka következik, amikor meg is változtatjuk majd a folyamatainkat és egy új piaci modellre készülünk fel

– emelete ki Ács István. Hozzátette, az első folyamat, amely érzékelhetővé válik, az a digitalizáció térnyerése lesz. Ez az a terület, amelyre a vállalatuknál a jelenlegi időszakban fókuszálnak. Véleménye szerint végig kell menni azon a folyamaton, amelynek keretében adatokat kell gyűjteni, majd a termelő berendezéseket össze kell kapcsolni, így teremthető érték, hozhatóak létre új üzleti modellek.

Ács István egyben kiemelte, két nagyon fontos eredményt is elértek a mostani időszakban: az elsők között mutattak be új vírusvizsgáló berendezéseket és nagyon gyors határidővel állítottak elő maszkgyártó berendezéseket.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images