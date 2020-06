Kásler tanácsadója bemondta, mikor tűnhet el teljesen a vírus és így a maszkviselés

Egészen határozott véleményt fogalmazott meg a koronavírus-járvány kilátásával kapcsolatban Kollár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem professzora a Spirit FM Spirit Show című műsorában. Szerinte Magyarországon júliusra az utolsó vírusnak is búcsút inthetünk.

Kásler Miklós EMMI-miniszter tanácsadója szerint egyértelműen kifelé megyünk már a járványból. "Békén kell hagyni a járványt, mert az szépen, magától lecseng" - fogalmazott egészen pontosan a professzor.

"A járványoknak ilyen a természete. A középkorban is voltak járványok, azok is megszűntek. A járványok kitörnek és valamikor meg is szűnnek" - fejtette ki. Szerinte a modern egészségügy feladata, hogy kordában tartsa a járványokat.

Kollár professzor szerint a következő időszakban naponta néhány megbetegedésre lehet számítani, az áldozatok száma pedig már minimális.

Kollár szerint Magyarországon júliusra az utolsó vírusnak is búcsút inthetünk. „Az egészségügyi megszorításokat júliusra meg lehet szüntetni" – mondta Kásler Miklós főtanácsadója.

Szerinte a maszkviselés hamarosan okafogyottá válik.

Mások nem így gondolják

Más hazai szakértők véleménye épp ezzel ellentétes, és sorozatosan arra figyelmeztettek az elmúlt napokban, hogy nem kizárt egy újabb hullám, ezért nem árt az óvatosság. A professzor maszkviseléssel kapcsolatos kijelentése is érdekes annak fényében, hogy épp csütörtökön jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért felelős helyettes államtitkára a maszk használatának népszerűsítését célzó programot. Merkely Béla az Infostart beszámolója szerint hangsúlyozta: mindig viseljünk maszkot, ha olyan zárt térbe lépünk, ahol mások is vannak. A rektor szerint az is lehet, hogy a vírus leszokik az emberről és eltűnik, volt már rá példa, de "hibát követünk el, ha lebecsüljük a vírus veszélyeit.”

Azért, hogy növelje a maszkviselési fegyelmet, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság az Egészségügyi Menedzserképző Központtal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a Családbarát Magyarországgal és a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületével közösen kampányt indított, melyben várják a fényképeket kreatív, egyedi, vagy akár vicces házilag készült maszkokról és a legjobb megoldásokat díjazzák is, a főnyeremény egy családi hétvége.