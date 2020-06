Kiderült, mennyi pénzt kapnak jövőre a magyar nyugdíjasok

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tizenharmadik havi nyugdíj visszavezetéséről szóló előterjesztés vitájával folytatta munkáját az Országgyűlés csütörtökön. A javaslatot kormánypárti és ellenzéki képviselők is támogatásukról biztosították, utóbbiak ugyanakkor kritikát is megfogalmaztak. Novák Katalin államtitkár beszédében összefoglalta, hogy 2021-ben a 3%-os emeléssel, a nyugdíjprémiummal és a 13. havi nyugdíj első heti összegével összesen mekkora plusz juttatásban részesülnek az időskorúak. Az is kiderült beszédéből, hogy az átlagnyugdíj jövőre 147 ezer forintra emelkedhet.