Komoly sebeket kapott Magyarország, de hamarosan érkezhet egy új mentőöv

A koronavírus-járvány komoly sebeket ejtett a magyar gazdaságon, és hiába oldódtak fel részlegesen a korlátozó intézkedések hazánkban, a vállalatok továbbra is komoly bajban vannak. Parragh László szerint a vállalatok kezdenek kifogyni a likviditásból, amit folyószámlahitellel lehetne orvosolni. Ezt a Magyar Nemzeti Bank segítségével napokon belül meg is kaphatják a vállalatok. A magyar gazdaság akkor lesz jobb helyzetben, ha a külső kereslet élénkülni kezd, erre azonban még várni kell. Az autóipar pedig nemcsak a koronavírus-járvány hatásával, hanem egy strukturális problémával is küzd, ami a helyreállásra is rányomja a bélyegét.