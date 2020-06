Friss prognózis érkezett: elszállhat idén a költségvetés hiánya

Látványosan emelkedik az idei költségvetési hiány a legutóbbi adatok szerint, ami alapján Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza 4,5-6%-os GDP-arányos deficitet vetít előre a 2020-as évre, szemben a kormány 3,8%-os céljával.

A Portfolio is beszámolt arról, hogy májusban 324 milliárd forintos hiányt hozott össze a központi költségvetés, ezzel az első 5 havi deficit 1051 milliárd forintra növekedett.

Virovácz Péter a friss adatok értékelése kapcsán kiemelte: az egy évvel ezelőtti kumulált összeghez képest a deficit 875 milliárd forinttal emelkedett. Az ING Bank elemzője szerint a friss hiányadatok fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a kormány legutóbb már 3,8%-ra emelte a GDP-arányos hiánycélt, melynek következtében az éves pénzforgalmi hiányterv 1890 milliárd forintra hízott.

A koronavírus-járvány és annak hatása elleni küzdelemben a deficitcél további emelése várható

- vetíti előre a szakértő, aki szerint a GDP arányában akár 4,5-6% is lehet a hiány.

A bevételi oldalt a korlátozó intézkedések vetették vissza: a lépések ugyanis alacsonyabb fogyasztást eredményeztek, ami így lecsapódott a fogyasztási típusú bevételekben. Másrészt a költségvetés egyenlegét befolyásolják a járványügyi és más kiadások, amelyekből májusig 450 milliárd forintnyi valósult meg - részletezi az elemző.

Mivel a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások várhatóan tovább növekednek, ezért a hiány is hízhat az előttünk álló hónapokban a közgazdász szerint. Azt is megemlíti, hogy az EU-források egyenlege is rontotta az első 5 hónapban az államháztartás egyenlegét, ugyanis 967 milliárd forintos kiadás valósult meg, míg Brüsszelből ezzel szemben 487 milliárd forint bevétel érkezett. A későbbiekben az EU-tól érkező bevételek javíthatják a teljes egyenleget.

A fenti gondolatmenet fényében és elfogadva azt, hogy a kormány által várt 3%-os recesszió valósul meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a 3,8%-os hiánycél már-már megszorításnak felel meg. A gazdasági folyamatok romlása ugyanis önmagában jelentősen rontja az egyenleget, aminek a következtében felmerül a kérdés, hogy hogyan férnek bele a gazdaságélénkítő, valamint járványügyi lépések (amelyek összege egyébként valóban nem nagy, de mégsem zéró hatású, vagy negatív). Ezért azt mondhatjuk, hogy a jelenleg érvényben lévő 3,8%-os hiánycél nehezen hihető, mert még egy 3%-os gazdasági visszaesést feltételező forgatókönyv mellett is egy megszorító fiskális politikát jelentene (ez a gyakorlatban azonban nem jellemző idén). Ezért reálisabb azt feltételezni, hogy a hiány még magasabb lehet 2020-ban, akár az ING elemzője által feltételezett 4,5-6%. És akkor még nem számoltunk azzal a hatással, hogy mi történik akkor, ha a kormány által jelzettnél (-3%) nagyobb mértékben zsugorodik idén a magyar gazdaság.

Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor