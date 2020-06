Koronavírus: új csúcson a járvány terjedése a világban

Az elmúlt héten átlagosan naponta 120 ezer embert azonosítottak koronavírus fertőzéssel, többet, mint korábban bármikor. A járvány a fejlődő világ országaiban kapott új lendületet, miközben az Egyesült Államokban sem lassul a vírus terjedése.

A napi megbetegedések hétnapos mozgóátlaga először került 120 ezer fölé, jelezve, hogy a járvány továbbra is gyorsul. Ráadásul ezek az adatok jóval kevésbé megbízhatók, hiszen a vírus a kevésbé fejlett, nagy népességű országokban terjed, ahol az egészségügyi ellátó rendszer, illetve a járványügyi protokollok is gyengék, ezért a valós megbetegedések az átlagosnál is jobban "alulriportoltabbak" lehetnek.

A fejlett országok közül továbbra is az Egyesült Államokban a legkomolyabb a járványhelyzet, amit a belpolitikai forrongások miatt bizonyára még nehezebb lesz féken tartani.

Az USA-tól délre sem javul a helyzet: Brazíliában továbbra is 25 ezer ember betegszik meg naponta, Mexikóban és Chilében folyamatosan gyorsul a járvány terjedés. A perui éles visszaesés nagyon atipikus, ezért erős a gyanú, hogy ott sem járunk még a járvány lassuló szakaszában.

A másik gócot a dél-ázsiai nagy népességű országok jelentik. A második legnagobb népességű India mellett a legnagyobb népsűrűségű Bangladesh járványhelyzete is aggasztó, ahogyan Pakisztáné is.

Jó hír viszont,hogy a lazító intézkedések ellenére Nyugat-Euópában egyelőre kitart a vírus lassú terjedése. A korábbi gócpontokban már csak napi néhány száz új fertőzést azonosítanak a hatóságok.

A régiónkban is megnyugtató a helyzet:

