Ritkán, de előfordul, hogy fiatal, egészséges emberek is meghalnak a koronavírusban

Müller Cecília, az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 37 éves elhunyt, alapbetegség nélküli férfinél gyorsan zajlott le a betegség. Elmondta azt is, hogy a nemzetközi szakirodalomban is ismernek ilyen eseteket, bár ez viszonylag ritka. A legveszélyeztetettebb csoportba az idős, krónikus betegek tartoznak, de néha fiatal, alapbetegség nélküli emberek is áldozatul esnek.