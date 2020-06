Az EU szerint "fake news" a nemzeti konzultáció utolsó pontja

Vera Jourová, bizottsági alelnök szerint álhír a legújabb nemzeti konzultáció utolsó kérdése, miszerint Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy megváltoztassa az alaptörvény migrációt tiltó rendelkezéseit. A biztos nem zárta ki, hogy a Bizottság – ahogy nemrég egy ízben már megtette – tényekkel igazítja majd helyre a magyar állításokat - számol be a Bruxinfo . A testület szerdán bemutatott közleményében fokozott harcot hirdetett az EU polgárait célzó, főleg orosz és kínai eredetű dezinformációs kampányok ellen.

„Álhírnek (fake news-nak) és hamisnak” nevezte újságírói kérdésre reagálva az Európai Bizottság jogállamiságért és átláthatóságért felelős alelnöke szerdán a napokban elindított magyar nemzeti konzultáció utolsó, 13. pontját, amely azt a szándékot tulajdonítja Brüsszelnek, hogy az alkotmány módosításán keresztül kívánja elérni a migrációt tiltó hazai politika megváltoztatását.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 08. Megvan, mikről kérdezi meg az embereket a kormány az újabb nemzeti konzultációban

„Brüsszel arra készül, hogy megtámadja a magyar alkotmány bevándorlással kapcsolatos szabályait. Arra akarnak rákényszeríteni bennünket, hogy megváltoztassuk Alaptörvényünk migrációt tiltó rendelkezéseit” – így szól a kérdésben meghivatkozott pont, amit Vera Jourová „leálhírezett”. A cseh biztos – aki az elmúlt hónapokban számos alkalommal vívott szópárbajt magyar kormányzati illetékesekkel – hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak kedvére való, amikor a kormányok kikérik állampolgáraik véleményét.

Arra a kérdésre, hogy mit tesz a kérdező szerint valótlan állításokkal szemben a Bizottság, Jourová emlékeztetett rá, hogy már a múltban is előfordult hasonló (egészen pontosan a Juncker-bizottság idején), és akkor a testület helyre igazította a tényeket.

Felsorakoztattuk a tényeket, amelyeket a magyar közvélemény is láthatott

– mondta, elképzelhetőnek tartva azt, hogy az Ursula von der Leyen vezette intézmény most is ugyanígy így jár majd el, ami azonban még döntés tárgyát képezi.

Vera Jourová a kül- és biztonságpolitikai főképviselő, Josep Borrell társaságában azért jelent meg szerdán a sajtó előtt, hogy bemutassa azt az új közleményt, amely újabb, jogilag nem kötelező ajánlásokat és intézkedéseket tartalmaz az EU-t és polgárait célzó kiterjedt dezinformáció ellen, aminek legújabb fejezete a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos álhírek és félrevezető információk tömeges és gyakran szervezett rázúdítása Európára.

„A koronavírus-járványt hamis vagy félrevezető információk kiterjedt hulláma kísérte, beleértve külföldi szereplők kísérleteit is az EU polgárainak és a diskurzusnak a befolyásolására” – állapítja meg közleményében a Bizottság. A dokumentum külön is megemlíti Oroszországot és Kínát, amelyek célzott befolyásolási műveleteket és dezinformációs kampányokat folytattak az EU, annak szomszédai ellen és általában globális szinten. Megjegyzik, hogy az Európai Külügyi Szolgálaton belül 2015-ben az orosz eredetű dezinformációs tevékenység ellen felállított Keleti Stratégiai Kommunikációs Munkacsoport több mint 550 Kreml-hű forrásból származó dezinformációs narratíváról rántotta le a leplet.

„A dezinformáció koronavírus idején ölni képes. Kötelességünk megvédeni a polgárainkat, felvilágosítani őket a hamis információkról és lerántani a leplet az ilyen tevékenységeket folytató szereplőkről” – jelentette ki Josep Borrell, aki emlékeztetett rá, hogy Moszkva mindig is tagadta, hogy bármi köze is lenne az orosz földről az EU ellen irányuló félretájékoztatáshoz.

Vera Jourová azt szeretné, ha a közösségi online platformok további erőfeszítéseket tennének a félretájékoztatás elleni küzdelemben. Ezért a Bizottság azt kéri, hogy havi rendszerességgel számoljanak be részletesebb dokumentációval arról, mit tesznek a nem kívánatos tartalom terjedése ellen, hogyan javítják felhasználóik tudatosságát, és mit tesznek a koronavírus-járvánnyal összefüggő dezinformáció és a kártékony reklámok korlátozása érdekében. A platformokkal szemben az is elvárás, hogy fokozzák együttműködésüket a tényeket ellenőrzőkkel és a kutatókkal, és átláthatóbbá tegyék ezirányú tevékenységüket is.

A Bizottság a független média és az újságírók fokozott támogatását is ígéri az EU-n belül és kívül egyaránt.

Jourová elmondta, hogy a mostani közlemény az év későbbi részében bemutatandó Európai Demokrácia Cselekvési Terv és a digitális szolgáltatókra vonatkozó jogszabály előfutárának is tekinthető.

Címlapkép: Getty Images