A koronavírus ütheti az utolsó szeget a rendezett Brexit koporsójába

Mivel London hivatalosan is megerősítette, hogy nem kíván élni a jövőbeli kétoldalú kapcsolatrendszer kialakítására szánt átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségével, fel kell gyorsítani a tárgyalásokat Nagy-Britanniával - közölte Maros Sefcovic, az Európai Bizottság az intézményközi kapcsolatokért felelős biztosa pénteken.

Sefcovic az Egyesült Királysággal folytatott Brexit-ügyi tárgyalás előre haladásáért felelős vegyes bizottság ülésének végén tartott sajtóértekezletén azt mondta, Michael Gove, a brit kormány illetékes kabinetirodájának vezetője "nem is lehetett volna egyértelműbb" abban a tekintetben, hogy London nem kívánja meghosszabbítani a kétoldalú kapcsolatok rendezését szolgáló időszakot.

Az időszak meghosszabbításáról kizárólag a vegyes bizottság dönthet. Mivel az erre szolgáló határidő júniusban lejár, a bizottságnak pedig a pénteki volt az utolsó ülése, az erről szóló vita lezártnak tekinthető - közölte.

Eddig is erős kételyek övezték, hogy az EU és az Egyesült Királyság képes-e az év végéig kitárgyalni a kereskedelmi megállapodást. Az eddigi késlekedés (ami a járványhelyzet függvényében még hosszabb lehet) után már szinte semmi esélye nem látszik, hogy határidőre megegyezzenek a felek. Ez a britek rendezetlen kihullását jelentené a kereskedelempolitikai rendszerből, amivel a koronavírus után még egy óriási sokkot kapna a brit gazdaság. Éppen ezért elképzelhető, hogy a "kardcsörgetés" továbbra is a tárgyalási stratégia része - a britek a elszakadási tárgyalásokat eddig is jórészt "chicken-game-nek" fogták fel.

Sefcovic szerint egyébként néhány fontos kérdést illetően sikerült eredményt elérni a pénteki ülésen, ami hozzá fog járulni a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) biztosító megállapodás végrehajtásához, illetve nélkülözhetetlen az unió és az Egyesült Királyság közötti kölcsönös bizalom erősítéséhez. Az év végén lejáró átmeneti időszak hat hónapja alatt ugyanakkor a tárgyalóknak még "rendkívül sok tennivalója lesz". Ezek között egyebek mellett az ír határellenőrzés mindezidáig rendezetlen kérdését emelte ki. A vámszabályok megfelelő és hatékony végrehajtása garancia az ír szigeten élő közösségek közötti béke és a stabilitás biztosítására - húzta alá Sefcovic. A vegyes bizottság leghamarabb szeptember elején ül újra össze.

Londonnak június végéig van ideje, hogy kérje a decemberben lejáró átmeneti időszak meghosszabbítását. A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodásban szerepel egy olyan záradék, amely kölcsönös szándék esetén lehetővé teszi az átmeneti időszak meghosszabbítását kétszer egy-egy évre. Az időszak alatt megállapodásra kell jutni a jövőbeni kapcsolatokat illetően olyan ügyekben, mint a kereskedelem szabályozása (a két fél közötti szabadkereskedelem), a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, az adatvédelem, a gyógyszerekkel kapcsolatos szabályozási kérdések, a repülésbiztonság, a közúti árufuvarozás, a védelem- és biztonságpolitika vagy egyes halászati kérdések.

Címlapkép: Shutterstock