Javult a fogyasztói hangulat Amerikában

Csakúgy mint májusban, júniusban is javult a fogyasztók hangulata az Egyesült Államokban, mivel kedvezőbben ítélik meg személyes pénzügyeik és a nemzetgazdaság kilátásait, ahogy újraindult az élet a koronavírus-járvány fékezését célzó intézkedések lazításával párhuzamosan.

A Michigan egyetem szokásos havi felmérésének pénteken közölt előzetes adatai szerint a fogyasztói hangulatindex értéke 6,6 ponttal, 78,9 pontra emelkedett júniusban. Elemzők rosszabb értékre, 75 pontra számítottak. Tavaly júniusban 98,2 ponton állt a fogyasztói hangulatindex.

Márciusban a járvány tombolásának elindultával soha nem látott mértékben, 17,3 ponttal, 71,8 pontra, nyolcéves mélypontra csökkent az index értéke.

Az alindexek közül a jelenlegi helyzetet tükröző almutató értéke a májusban mért 82,3 pontról 87,8 pontra kúszott fel. Egy éve még 111,9 ponton állt az értéke.

A következő hat hónapra vonatkozó fogyasztói várakozások mutatója 65,9 pontról 73,1 pontra nőtt júniusban, de így is messze áll az egy évvel korábbi 89,3 pontos értéktől.

Az egyéves időtávú inflációs várakozás 3,0 százalékra csökkent júniusban az előző havi 3,2 százalékról, míg az ötéves inflációs várakozás 2,7 százalékról 2,6 százalékra mérséklődött.

Richard Curtin, a felmérés vezetője az adatokhoz fűzött értékelésében kiemelte: a fogyasztók hangulatának javulása jórészt a foglalkoztatottság újbóli emelkedésének tudható be, a felmérés történetében soha nem számítottak ennyien a munkanélküliség csökkenésére, mint most. Kevesen bíznak azonban abban, hogy gyorsan visszatér a járvány előtti kedvező gazdasági helyzet. A válaszadók kétharmada továbbra is arra számít, hogy az év egészében kitart a válság, közel felük pedig egy újabb visszaesést vár hosszabb távon.

A Michigan Egyetem hangulatindexe a Conference Board gazdaságkutató intézet fogyasztói bizalmi indexe mellett a legfontosabb mérőszáma az amerikai GDP mintegy 70 százalékát adó fogyasztás alakulásának becslésére.

A Michigan Egyetem kutatói a havi rendszerességgel végzett reprezentatív felmérés keretében legalább ötszáz személyt kérdeznek meg telefonos interjú keretében.

