Óriási viták várhatók az uniós pénzek körül - Magyarország járhat a legrosszabbul

Ne becsüljük alá a folyamatban lévő tárgyalások nehézségi fokát

– figyelmeztetett pénteken Rómában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, aki az olasz kormány meghívására a gazdasági kilábalásnak szentelt nemzeti konzultáció elindítása alkalmából mondott beszédet. Michel Rómában is nyilvánvalóvá tette, ahogy néhány nappal korábban az EP-frakciók vezetőivel találkozva, hogy óriási szakadékot kellene tudni áthidalni a megállapodáshoz az Európai Bizottság újjáépítési eszközre (Új generáció EU) és a következő többéves keretköltségvetésre vonatkozó javaslatáról.

Méretes különbségek a tagállamok között

„A javaslat mind jellegét, mind pedig hatályát tekintve példa nélkül álló. De még nem tartunk ott. A projekt több kulcselemében is számottevő véleménykülönbségek vannak: a csomag mértékéről, a kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások arányáról, a pénzügyi források elosztásának kritériumairól és az alapok elosztásának feltételeiről” – mutatott rá az Európai Tanács elnöke, aki szerint még mindig hosszú és csapdákkal teli az út a konszenzusig.

Emlékezetes, hogy a Bizottság egy 750 milliárd euró összegű újjáépítési eszközre terjesztett elő javaslatot, amit közös kezességvállaláson alapuló piaci kölcsönfelvételből fedeznének és az uniós büdzséből finanszírozott programokon keresztül tennének elérhetővé a tagállamoknak. A 750 milliárdból 500 milliárd lenne a vissza nem fizetendő támogatás és 250 milliárd euró a hitel. Párhuzamos javaslatában Brüsszel a következő hét évre (2021 és 2027 között) 1100 milliárd euró főösszeget kért a keretköltségvetésre (MFF).

A Bizottság javaslata élvezi a német-francia duó támogatását, amely egy héttel korábban hasonló filozófiát követő, igaz 250 milliárd euróval kisebb újjáépítési alapra tett javaslatot. Támogatja az az öt déli tagállam is (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország és Ciprus), amelyekre az újjáépítési eszköz forrásainak legnagyobb hányada jutna, a legnagyobb keretből, az újjáépítési és tűrőképesség-javítási eszközből (RRF) például több mint 50 százalék.

Az újjáépítési terv zöld és digitális prioritásaival ugyan egyetért, a csomag finanszírozásának módszerét viszont elutasítja az a négy nettó befizető ország (Ausztria, Hollandia, Dánia és Svédország), amelyekre a „fukar” jelzőt ragasztották a Brexit utáni első MFF-hez való nagyon takarékos hozzáállásuk miatt. Nekik problémájuk van a csomag méretével, a közös adósságkibocsátással, miként azzal is, hogy a kölcsön vissza nem térítendő támogatássá váljon. Ehelyett csak kölcsönöket nyújtanának, amelyeket a kedvezményezetteknek kellene egy pontos ütemezés szerint visszafizetni. A négy ország nettó pénzügyi hozzájárulásának ugrásszerű növekedésétől tart és ennek ellensúlyozására ragaszkodik a költségvetési visszatérítésekhez, amelyeket még a brit rebate (visszatérítés) miatt vezettek be, de amelyek mára sokak szerint okafogyottá váltak.

A V4-ek közül a magyaroknak ígér a legkevesebbet a csomag

A V4-eknek – ahogy csütörtökön a csehországi Lednicében tartott csúcsuk után is elmondták -, leginkább elvi kifogásuk van a javaslattal szemben, mert az szerintük általánosságban véve gazdagabb országokat előnyben részesít szegényebbekkel szemben a források elosztása során (a V4-ek közös elvárásairól elfogadott nyilatkozatról lásd alább). A koronaválság által leginkább sújtott déli országok számára kedvező elosztási elvek és kulcsok másokat is zavarnak, például Belgium is magyarázatot és az elosztási kulcs átdolgozását kérte a Bizottságtól.

Beszédes jel, hogy amíg arról sincs konszenzus, hogy mi legyen a tárgyalások kiindulópontja, Charles Michel egyelőre nem készít június 19-re saját kompromisszumos javaslatot, mivel végletesen távol esnek egymástól az álláspontok.

A V4-ek közös fellépését megnehezíti, hogy a számok és a BruxInfo által megkérdezett diplomaták szerint a lengyelek és a szlovákok kifejezetten jól jártak a Bizottság javaslatával. Varsó mindent összevetve Olaszország és Spanyolország után a harmadik legnagyobb kedvezményezettje lenne az újjáépítési tervnek úgy, hogy az eszköz legnagyobb, 560 milliárd eurós alapjából, a közberuházásokat és reformokat támogató RRF-ből 53 milliárd euróban részesülne (Magyarország 13,1 milliárd euróban) és a 40 milliárdra felemelt méltányos átállási alapból is a legtöbb összeget, 8 milliárdot zsebelhetne be.

A csehek és a magyarok a csomag egészét tekintve rosszabbul járnának, de Prágát részben 2,56 milliárd euróval kompenzálnák legalább a méltányos átállási alapból (JTF). Eközben Magyarországra ennek az alapnak a megemelt részéből 407 millió euró jut. Igaz, az alapot eleve a szenes és energiaintenzív régiók és szektorok strukturális átalakításának megsegítésére hoznák létre, miközben hazánkban már bezárták a bányákat.

Mivel a régi és az azzal nagyfokú folytonosságot mutató új MFF-javaslat ellen is a magyarok ágáltak a legjobban (főleg a felzárkóztatási források erős csökkenése miatt), információink szerint

Budapesten kialakult egy olyan meggyőződés, hogy Magyarországgal bánik a legmostohábban

az egyébként nagyjából plusz 8 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatást és 7 milliárd euró kölcsönkeretet tartalmazó újjáépítési csomag. „Miközben a másik három visegrádi országot többféleképpen is kompenzálják, addig felénk nem látunk semmilyen gesztust” – vélekedett egy nevének mellőzését kérő forrás.

Kérdőjelek a pénzelosztás kritériumai körül

Volt-e ebben szándékosság, vagy sem, arról megoszlanak a vélemények. Mindenesetre tény, hogy a magyar miniszterelnöknek közép-európai kollégáinál erőteljesebben kellene lobbiznia a tárgyalások hátralevő, előreláthatóan három csúcsot magába foglaló szakaszában, hogy a kormány számára kielégítő és kifelé eladható eredménnyel érjen haza.

Az eldöntendő kérdések közé tartozik, hogy a csomag melyik szegmensére érdemes koncentrálni jobban. Az újjáépítési alapra vagy a többéves keretköltségvetésre?

Egyes vélemények szerint a déliek kisegítésére fókuszáló csomag egyensúlyát nehezebb lenne megbontani, ezért nagyobb mozgástere lehet a kormánynak az MFF-javaslat módosításánál, ahol a mérleg egy-két milliárd euróval való javítása lehetne a cél.

Az elégedetlenkedők – és ilyenek többen is vannak - ugyanakkor megkérdőjelezik a pénzosztás elveit, amelyek szerintük a déliek javára erősen torzítanak. „Magyarország a hátrányos megkülönböztetést tartalmazó elemeitől megtisztított méltányos gazdasági újraindítási csomagot szeretne” – szögezte le a V4-csúcsot követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazánkkal azonos népességszámú és hasonló fejlettségű Portugália például Magyarországnál 30 százaléknál nagyobb összeget kapna.

A magyarok és mások bírálatának elsődleges tárgyai azok a kritériumok, amelyek figyelembevételével a Bizottság kiszámolta a csomagból az egyes országokra jutó részt. Az 560 milliárd euró összegű RRF esetében például a koronaválság következtében elveszett állások helyett az utóbbi öt év strukturális munkanélküliségi mutatóját vette figyelembe Brüsszel, mint a legfontosabb kritériumot. Sorrendben ezután következik a népességszám és csak a legvégén az egy főre jutó GDP nagysága, azaz a fejlettségmutató.

Másra kellene költeni a pénzt Délen, Keleten és Nyugaton?

A közép-európai országok viszont azt állítják, hogy a strukturális reformok hiánya elsősorban növekedés szempontjából hátul kullogó déli tagállamokban probléma, miközben az unió keleti tagjai számára a felzárkózás az első számú kihívás. Márpedig az egész program láthatóan a déliek szükségleteire lett fazonírozva. Ezért szerintük nincs sok értelme egy kalap alá venni minden országcsoportot, és az európai szemeszter kötöttségeinek (a pénzhez strukturális reformokért cserébe lehetne hozzáférni) sem kellene rájuk vonatkozniuk. Ergo kezeljék külön Közép- és Kelet-Európát a források felhasználásánál.

Erről beszélt a V4-es csúcsot követően a magyar miniszterelnök is, amikor az alapok rugalmas felhasználását szorgalmazta azon az alapon, hogy másra kell a pénz Északon, Délen, Nyugaton és Közép-Európában. „Ezért az alapok felhasználását ebben a formában a pénzügyi időszakhoz (MFF) kötni problémás és módosításra szorul” – mondta.

Az 55 milliárd euró összegű kohéziós politikai kiegészítés, a REACT-EU program esetében (ebből nagyjából 1,1 milliárd euróra becsüli a magyar részt) már más lesz az elosztási kritérium. Itt ugyanis a valós, októberi munkanélküliségi és GDP-csökkenési számok alapján fogják meghatározni azt, hogy kinek, mennyi forrás jut majd a 2020 és 2022 között működő alapból.

Charles Michel pénteki római beszédében úgy vélekedett, hogy az EU27-ek jobban tisztában vannak azzal, mint 2-3 hónapja, hogy „a javasolt pénzügyi szolidaritási művelet nem adomány, hanem mindenkinek az érdekében áll”. Ezzel a belső piac egységének helyreállítására és az eurózónára is célzott, amelynek jövője szempontjából Olaszország benntartása kulcskérdés és számos megfigyelő szerint a mentőcsomag legfontosabb mozgatórugója.

