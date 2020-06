Pillanatok alatt elkapkodták az új autó vásárlására szánt ingyenmilliókat

Olyannyira nagy volt az érdeklődés a hétfő reggel megnyitott újfajta, elektromos autóvásárlást támogató programra, hogy hamarosan le is zárul a pályázat - derül ki a lebonyolító IFKA oldaláról.

Egy nap alatt kimerült a keretösszeg

A Portfolio is beszámolt arról, hogy még az Innovációs és Technológiai Minisztérium várakozását is felülmúlta az új elektromos autó vásárlását támogató program iránti érdeklődés. Tegnap reggel 900, délutánra 1400, éjszakára pedig már 2300 beadott igénynél tartottak a jelentkezők (ebben feltehetően benne vannak a magánszemélyes autóvásárlók, a robogóra pályázók és a taxisok is).

Új információ kedd délelőtt, hogy az IFKA elektromobilitási aloldalán egy tájékoztató üzenet ugrik fel, miszerint

országosan közel 2000 elektromos járműre érkezett támogatási igény a pályázati kiírásra.

Azt is hozzáteszi a lebonyolító szervezet, hogy a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a benyújtás lehetősége hamarosan lezárul.

Megjegyzik továbbá, hogy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.

Lesz bővítés?

Az ismert, hogy a teljes pályázati keretösszeg 5 milliárd forint, melyből a taxisoknak szánt keret maximális összege 2 milliárd forint volt, és ez a tegnapi információk szerint ki is merült. A maradék 3 milliárd forintos keretből az ITM 1200 új elektromos autó támogatását tervezi. Jól látható tehát, hogy a beérkezett közel 2000 igény jelentősen felülmúlja a tervezett darabszámot.

Kaderják Péter, az ITM energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára tegnap arra a kérdésre, hogy mi történik a keret kimerülése után, úgy felelt, hogy a beérkezett igénylések kiértékelése után lehet csak szó a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg növeléséről.

Részlet az IFKA oldaláról június 16-án délelőtt.

A pályázatokat 15 nap alatt bírálják el és a támogatói okirat megérkezését követően 90 nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy a kiválasztott kereskedővel szerződést kössön és másfél év, hogy átvegye az új autót. Ezért tehát az sem gond, ha a gyártás előtt álló új modellre hosszabb ideig kellene várnia a pályázónak. Mindezek fényében ezért az alábbi autómodellek jöhetnek szóba a nagyobb, 2,5 millió forintos támogatásra.

A 11 millió forint alatti árú elektromos autók listája (kezdő listaár) Modell Induló listaár 2,5 millió forintos támogatással Skoda CITIGOe* 6,6 4,1 smart EQ fortwo 7,3 4,8 smart EQ forfour 7,4 4,9 VW e-Up* 7,5 5,0 Polaris Goupil G4 8,3 5,8 Polaris Goupil G5 9,7 7,2 Renault Kangoo Z.E. 10,3 7,8 Citroen C-Zero** 10,0 7,5 Renault Zoe 10,4 7,9 Opel Corsa-e 10,49 7,99 Peugeot e-208 10,49 7,99 Mini Cooper SE 10,5 8,0 Nissan Leaf 10,7 8,2 Kia e-Niro 10,9 8,4 Hyundai Kona E 10,99 8,49 Hyundai Ioniq 10,99 8,49 Peugeot e-2008 10,99 8,49 Mazda MX-30 11 8,5 * jelenleg nem konfigurálható, de idén később várható; ** nem konfig. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Miért kapkodták el ennyire gyorsan?

A pályázat rendkívül gyors kimerülése több tényezővel függhet össze:

Az előző pályázat kifutása óta eltelt több hónap, és februárban már lehetett sejteni a kormányzati bejelentések alapján, hogy újfajta támogatás érkezik. Ezért az eddig elhalasztott kereslet most zúdul rá a piacra és a pályázatra.

A korábbinál (1,5 millió forint) nagyobb, 2,5 millió forintos támogatás már többek számára teheti vonzóvá az elektromos autókat.

Az új program sávos rendszerének köszönhetően élénkült az árverseny, egyre több modell ára csökkent, a vásárlók széles kínálatból választhattak, a korábbiaknál alacsonyabb árakon.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán