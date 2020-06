Kína után a koronavírus-gócponttá vált India is hazavágja az épp lábadozó világgazdaságot?

Indiában megállíthatatlanul terjed a koronavírus, amelynek gazdasági hatásai is lehetnek. Az ország közel olyan népes, mint Kína, így félő, hogy a gazdasági visszaesésből épp kilábaló világgazdaságot India magával rántja majd. Az ország azonban hiába népes, gazdasági súlya elenyésző, külkereskedelmi aktivitása nem mérhető Kínához, ráadásul az exportcikkei nem játszanak fontos szerepet az ellátási láncban. Hosszabb távon azonban az ország szerepe felértékelődhet.

A kínai gazdaság részlegesen téli leállása az ellátási láncokon keresztül éreztette a hatását az egész világgazdaságban, érezhető visszaesést okozott a termelésben, és a belső kereslet romlása miatt a Kínába irányuló export is szenvedett. Most a hasonlóan népes Indiát tarolta le a koronavírus, ahol a szigorú korlátozások ellenére is gyorsan terjed a járvány, és miközben a fejlett világ már újraindul, úgy néz ki, Indiában a járványhelyzet csak ennél rosszabb lesz. A kérdés csak az, hogy képes-e India bedönteni az épp kilábaló világgazdaságot?

Nagyon gyorsan terjed a járvány

India viszonylag lassan reagált a járvány megjelenésére, március végén hozták meg csak a szükséges intézkedéseket, akkor viszont rendkívül szigorúak voltak – emlékezetes, hogy a hatóságok fizikai fenyítést is alkalmaztak a kijárási korlátozásokat megszegőkkel szemben. Mindez nem volt elég a vírus feltartóztatására, a járványhelyzet kétségbeejtő. India már a negyedik legfertőzöttebb ország a világon, a keddi adatok szerint eddig 343 ezer ember betegedett meg. A helyzet ennél viszont csak rosszabb lesz, az új esetek folyamatos növekedést mutatnak, nagyjából 10-12 ezer új esetről adnak hírt az indiai hatóságok naponta.

A járvány központja a főváros, Új-Delhi, ahol jelenleg több mint 40 ezer betegről tudnak. A kórházak megteltek, a betegeknek nem jut hely, így aztán sokan ellátás nélkül maradnak. A tetőzés még messze van, a helyi kormány úgy számol, hogy a járvány júliusra 550 ezer embert betegíthet meg Új-Delhiben. A helyzetre a kormány nem újabb lezárásokkal, hanem a tesztelések felpörgetésével válaszol.

Az indiai gazdaság ismét lezárás alá kerül?

A járvány indiai terjedése több szempontból is aggasztó. Egyrészt az 1,3 milliárdos lélekszámú, fejletlen, szegény, és mindezek fejében még sűrűn lakott országban a vírus nagyon könnyen terjed, a jelenlegi számokat látva egyelőre nem nagyon van reális forgatókönyv arra, hogy a helyzet valamilyen módon kontrollálható legyen. A járvány terjedésének értelemszerűen gazdasági vonatkozásai is lesznek.

Az indiai gazdaság alapvetően a külkereskedelem korlátozásán, vagy csak a külpiacokra készülő termékek akadozó leállásán, és a belső kereslet romlásán keresztül tudhat kárt okozni a világgazdaságnak. Ebből a szempontból öröm az ürömben, hogy az indiai gazdaságot nincs már hova korlátozni – az elmúlt 8-10 hétben India az egyik legszigorúbb ország volt, és a kedvezőtlen gazdasági adatok miatt a kormányzat a korlátozó intézkedések visszavonása mellett döntött. Az indiai gazdaság hosszú idő után idén visszaeshet, az első negyedévben látott 3,1%-os növekedés már sokkal alacsonyabb volt az előzetesen vártnál, és a 2019-2020-as költségvetési évben (Indiában ez nem egyezik a naptári évvel) a gazdaság 3,2%-ot eshet az előrejelzések szerint.

Narendra Modi kormánya – úgy néz ki – a kedvezőtlen gazdasági adatok miatt elkötelezett a szigorú korlátozások feloldása mellett. A föderatív államhatalmi berendezkedésű Indiában természetesen szabadon dönthetnek úgy egyes tartományok, hogy a lezárásokat meghosszabbítják, erre azonban kevés példa volt eddig. Hiába tehát a gyorsan terjedő járvány, India ennek ellenére lazítani fog.

A koronavírus-járvány során az sem volt jellemző, hogy a kereskedelmet nagymértékben korlátozták volna, a problémát inkább a termelőegységek leállása és a szállítás nehézségei okozták. Az sem várható tehát, hogy az Indiából érkező importot teljes mértékben elfojtanák a kereskedelmi partnerek, de a fentiekből adódóan ez nem jelenti azt, hogy az országban tomboló járvány nem eredményez érezhető hatást a kereskedelmi partnereknél.

A járványt a szigorú intézkedések sem tudták elfojtani, így a további terjedés borítékolható, a nagy népesség miatt pedig a járvány időben rendkívül elnyújtott lesz. Könnyen lehet, hogy a világgazdaság már egyértelműen a kilábalás szakaszába lép majd, amikor India még a járvány hatásaitól szenved. Az ország az elmúlt években messze a világgazdasági átlag fölött növekedett, a kilábalási szakaszhoz viszont most vélhetően nem fognak hozzájárulni.

A járvány ugyanis nem csak a korlátozásokon keresztül gyakorol hatást a gazdaságra, de a betegek magas aránya, a lakossági és vállalati óvatosság szintén visszavetheti a gazdaságot. És bár az indiai kormány vélhetően nem szigorít tovább a következőkben, a külkereskedelemben korlátozások nélkül is fennállhat némi óvatosság az országgal szemben. Így azt feltételezhetjük, hogy az indiai járványhelyzetnek lesz hatása a világgazdaságra, de ez nem lesz annyira jelentős.

Messze nem okoz akkora sokkot, mint Kína

Ha az indiai gazdaság a téli kínai leálláshoz hasonló módon adott esetben le is blokkolna (amire a fentiek szerint nem sok esély van), kis világgazdasági súlya miatt messze nem tud akkora hatást gyakorolni, mint azt Kína tette. India ugyanis 1,3 milliárdos népességéhez képest relatíve kicsi gazdaság, nagyjából Franciaországhoz hasonlítható.

India emellett nem is számít nyitott országnak, az export-import aránya a GDP-hez viszonyítva együttesen sem éri el a 40%-ot.

Ez önmagában még nem mutat pontos képet, a szintén hasonló külkereskedelmi aktivitást mutató Kína lassulása ugyanis már kellően nagy gondot tudott okozni. Érdemes ehhez összevetni nominálisan is a két ország külkereskedelmi aktivitását, szembeötlő a különbség.

Ha vetünk egy pillantást a kereskedelmi partnerekre, akkor láthatjuk, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnerrel, az Egyesült Államokkal folytatott 87 milliárd dolláros éves kereskedelem gyakorlatilag elhanyagolható mértékű, ez az USA GDP-jének mindössze 0,4%-a.

Mindezek fejében még azt is fontos tudni, hogy India szerepe az ellátási láncban nem csak a számok miatt nem jelentős. Exportcikkei között megtalálhatók ugyan gépek, járművek, de nagyrészt nyersanyagok, ércek, ruhaipari termékek és mezőgazdasági termékek kerülnek kivitelre az országból, amelyek kiesése nem okozna nagy problémát a felvevőpiacok termelésében, könnyen helyettesíteni tudják azokat.

Mindebből egyértelműen látszik, hogy bár Indiában rossz lesz a gazdasági helyzet, és ez kétségkívül érződik majd a már lábadozó partnereknél, ennek hatása messze nem lesz a kínai leálláshoz mérhető.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy India a világgazdaság pályáján nem olyan nagy játékos.

A fentieken kívül érdemes kiemelni még egy tényezőt, amelyen keresztül az indiai járványhelyzet a már kilábaló gazdaságokra hatást gyakorolhat, ez pedig a turizmus. A népes ország lakosságából az ottani járványhelyzet miatt egészen biztosan nem kérnek majd a célországok, ez pedig kieső bevételeket jelenthet a célországokban. Nem meglepő módon viszont ennek sincs számottevő hatása a világgazdaságra – hiába népes India, lakossága szegény, vásárlóereje alacsony, az indiai turisták legfőbb célpontjai ráadásul a környékbeli országok, városok – Indonézia, Thaiföld, Kína, Dubai, Szingapúr. A fejlett világbeli kedvelt célpontok New York és London, ezekbe a városokba érkező turistákat nézve viszont látható, hogy az indiaiak nincsenek az első 10-ben sem, azaz nekik sem jelentenek majd olyan nagy kiesést az elmaradó indiai turisták.

Hosszabb távon bárhogy alakulhat

Mint az látható, rövid távon a járványhelyzet az indiai gazdaságra gyakorolt hatásán keresztül érződni fog a világgazdaságban, de ennek elsősorban a régióra, Délkelet-Ázsiára, azon belül is a szegényebb országokra lesz hatása. Arra, hogy az indiai helyzet a kilábaló fejlett országokra a kínaihoz mérhető hatást gyakoroljon, már csak az adottságok miatt sincs esély.

Az ország szerepe mindemellett a jövőben felértékelődhet. Az Egyesült Államok egyértelműen a kínai termelés haza- vagy áttelepítése mellett foglalt állást, India pedig nem titkoltan örülne, ha a vállalatok célpontja lehetne. Az esetleges döntés mellett több érv is szól, például a rendelkezésre álló, olcsó munkaerő, az angol nyelv ismerete, és a két ország között meglévő rendezett viszony. Az sem utolsó szempont, hogy India föderatív berendezkedésű, így a vállalatok jobb alkupozícióban lennének a központi kormányzattal szemben, amelynek sokkal kisebb az érdekérvényesítő képessége, mint a kínai kormányzatnak. Az ilyen fordulat nem titkoltan ínyére lenne az indiaiaknak, ehhez azonban előbb vámokat és adókat kellene csökkenteniük – már meg is indultak a tárgyalások a koronavírus előtt, és minden bizonnyal a járvány után folytatódni fognak.

