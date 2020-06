Új világ jön: megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

A szerdai Magyar Közlönyben jelent meg a köztársasági elnök által már aláírt törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről.

A törvény a kihirdetést követő nap már hatályba is lép, vagyis mától, csütörtöktől vége a veszélyhelyzetnek idehaza.

A kihirdetett törvény rövid. Egyik pontja úgy szól, hogy az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg. A másik pontban pedig kimondja: hatályát veszíti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény.

Ugyanebben a közlönyben jelent meg a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 27. Így változik meg az élet a veszélyhelyzet feloldása után Magyarországon

A parlament és a köztársasági elnök törvényjavaslattal kapcsolatos döntéséről már korábban írtunk:

A veszélyhelyzet megszüntetéséről külön kormányrendelet is megjelent szintén szerdán, egy másik közlönyben és ebben szerepel a járványügyi készültség bevezetéséről szóló rendelet is, ami csütörtökön hatályba is lépett, és hatálya december 18-ig tart.

Címlapkép forrása: Getty Images