Sinkó Ottó: a 2018-2019-es évek elvesztek a koronavírus-válság miatt

Igen lassú gazdasági kilábalásra számít Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója, ráadásul komoly bizonytalanságot jelent a valószínű második hulláma a járványnak. Szerinte a magyar ipar májusban is nagyon gyengén teljesített, és csak a harmadik-negyedik negyedévben lehet némileg kedvezőbb helyzetre számítani. A legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport a válságban elveszíti az utóbbi 2-3 év növekedését, de szerinte az egész feldolgozóiparban hasonló csökkenés lesz. Sinkó szerint a koronavírus-járványnak a második hulláma jönni fog, de már nem lesz olyan pusztító, mint az első volt, hiszen az országok fel vannak rá készülve és egyes gyógyszeres kezelések biztatóak. Ez segíthet elkerülni a gazdaság újbóli lezárását és a negyedik negyedéves durva recessziót. Sinkó szerint az EU-nak az iparra kihegyezett átfogó, közös megoldáson kellene törnie a fejét, hogy valóban szembe tudjon nézni a jelenlegi krízissel. Úgy véli, Kína szerepe csökkenhet, ezt kellene kihasználnunk.

Milyen hatással van a Videotonra a koronavírus-járvány?

Árbevételünk nagy része euró alapú export, így az első negyedévet még annyira nem viselte meg a vírushelyzet, az akkori csökkenést a forint árfolyamának gyengülése kompenzálta. A második negyedévben viszont csúnya visszaesést tapasztalunk. Ami különösen rossz hír, hogy a május ugyanolyan rossz volt, mint az április. Ez igaz lehet a teljes magyar feldolgozóiparra, a Videoton teljesítménye ugyanis eddig erősen korrelált vele. Cégeink kb. fele nem autóipari, eltérő a visszaesés időzítése és mértéke, de a második negyedévet mindenhol nagyon komolyan megviseli a járvány. Júniusban már kicsit jobb a helyzet az április-májushoz képest, de még mindig kétszámjegyű visszaesésről beszélhetünk, és sajnos több hazai céggel beszélve azt mondhatom, hogy náluk is ugyanez a helyzet.

A durva beszakadás jól látszik az országos áprilisi ipari adatokon is, hiszen Szlovákián és Olaszországon kívül egyetlen EU-tagállamban sem esett olyan nagyot az ipar, mint nálunk. Az autógyártásnak jobban kitett és komolyabb korlátozó intézkedéseket bevezető Szlovákiában is súlyos a helyzet, látható, hogy ezen két ország ipara mennyire kitett a nemzetközi konjunktúrának. Bár májusi országos adatok még sehol nincsenek, az áprilisihoz hasonlókra számítok.

Mikor indulhat meg a kilábalás?

Az exportban annak ellenére jelentős visszaesést látunk majd idén, hogy a forint jelentősen gyengült. Gyors visszapattanásban nem hiszek, még a jövő évet is meghatározzák az idei folyamatok. Úgy látom, hogy mi a 2017-19-es növekedésünk nagy részét elveszítjük a járvány miatt 2020-21-ben, és szerintem ez lesz jellemző a teljes hazai feldolgozóiparra is. A 2022-es talán már egy jobb év lesz.

A vírushelyzet most könnyen romolhat, mert a fontos exportpiacaink – Németország, Franciaország és Olaszország – még azért jelentősen érintettek, naponta 300 feletti új megbetegedést regisztrálnak ezen országok mindegyikében. Ha megindulnak az üzleti utak és a turizmus, az nyilván fokozza a vírus terjedését. Másrészt, trendszerűen mindenhol csökken az új megbetegedések száma, így kérdés, hogy a két ellentétes hatásnak mi lesz nálunk az eredője.

Ez már a második hullám, vagy még az első utóhatása lehet?

Ez most még inkább az első hullám utóhatása. Valószínűsítem viszont, hogy idén november táján jöhet egy második hullám nálunk, de az kisebb lesz, mint az első hullám volt. Az országok felhalmozták a védekezőeszközöket, vannak bevált, elfogadott intézkedések, és egyre több ígéretes gyógyszert alkalmaznak már most is.

A világban a napi új megbetegedések száma áprilisig 3-ig exponenciálisan nőtt, napi 84 ezer főre, akkor kissé lassult a növekedés május 15-ig, napi 100 ezer főre. Azóta viszont újra gyorsult a terjedés, szerdán 142 ezer főre, de már egészen más országok jelentik a gócpontokat, mint korábban: Brazília-Chile-Peru, illetve India-Banglades-Pakisztán. Az USA-ban New York és New Jersey helyzete rendeződött, berobbant viszont Kalifornia, Texas és Florida. Kínában is újra felütötte a fejét a kór. Ne gondoljuk tehát, hogy túl vagyunk már rajta.

A napi új elhunytak száma viszont egyértelműen csökken, az áprilisi napi 7500 mára 5000 körülire mérséklődött, ebben nincs az a növekedés, ami az új esetszámban tetten érhető. Ez jelentheti azt, hogy most olyan országokban terjed leginkább a járvány, ahol gyenge az adatszolgáltatás minősége, másrészt azt is jelentheti, hogy a világ megtanult védekezni a vírus ellen és találtunk rá bizonyos kezeléseket, amelyek azért valamennyire működnek. Ezek alapján gondolom, hogy a második hullám év vége felé visszatérhet Európába, de nem lesz annyira halálos, mint az első volt.

Akkor nem lesz újabb lezárás év végén?

Európa és Amerika kezében a lezárás egy egylövetű fegyver volt, amit fel is használtak. Nem gondolom, hogy még egyszer racionális és szükséges lenne ilyen mértékű korlátozásokat bevezetni, mert

nagyon nagy gazdasági árat fizethetünk érte.

A mostani lezárásnak is hatalmas áldozatai vannak, és csak nagyon jelentős állami segítségekkel élték túl a vállalatok és a háztartások is. Az emberek közérzete és morálja már most is komolyan sérült, egy újabb teljes lezárással többet veszítenénk a réven, mint amennyit nyernénk a vámon. Bizonyos korlátozások persze biztosan szükségesek lesznek egy második hullám esetén, de ha nem lesz nagyobb a második hullám, mint az első volt, és valóban jó terápiákat találunk, emiatt kevésbé lesz halálos a vírus, akkor elkerülhető a teljes lezárás.

Milyen esélyei vannak a magyar gazdaságnak ebben a helyzetben?

A magyar gazdaság az egyik legmélyebben beágyazott a nemzetközi kereskedelembe. Nekünk elemi érdekünk lenne lépéseket tenni azért, hogy európai léptékben gondolkodjunk, támogatva az uniós kilábalási terveket. Ha ugyanis Európának jól megy, akkor nekünk is jól fog menni, viszont

ha Európa bajban lesz, akkor Magyarország sem fog gyorsan kilábalni.

A vertikális integráció EU-n belüli fokozása, a beszállítói láncok kontinensen belüli rövidítése egyszerre segítheti a kilábalást, és védi a EU-s beszállítókat, ami a kontinens országai közötti kereskedelem további növelését hordozza, és visszaszorítja az importot más kontinensekről.

Ezzel arra célzol, hogy ki kell szorítani Kínát a piacainkról?

Nézd, Németországban az újraegyesítés után a mai napig fennáll a szolidaritási adó, ami a tartományok közötti fejlettségi különbségek csökkenése miatt volt szükséges. Európa, mint kontinens, egyetlen tekintetben még mindig a legerősebb a világon, ez pedig a vásárlóereje, a piaca. Erre kellene építeni, például egy új vámot, esetleg adót kellene kivetni, ami az utóbbi évek tanulságaiból levezethető strukturális átalakulás költségeit fedezni tudja. Itt a vírus mellett a migrációra vagy akár a klímaváltozásra is gondolok. Az USA-val vagy Kínával szemben csak kontinensszinten tud az EU hatékonyan fellépni. Ezt nem lehet úgy megoldani, hogy

kisebb-nagyobb eseti összegeket, „aprópénzt” tologatnak a szegényebb tagállamok irányába a gazdagabbaktól,

amit ráadásul a fukar országok igyekeznek megtorpedózni. Ennek a helyzetnek egy közös adó- és vámpolitika lehet a megoldása, ami erősítené a kontinensen belüli ipart, illetve a kereskedelmet. Tudom, hogy ez ellentétes a keleti nyitás politikájával. Ez az európai nyitás.

Ez elég nagy fordulat lenne az elmúlt évekhez képest, nemcsak Magyarország, hanem az egész világ számára.

A koronavírus-járvány „becsatlakozott” a két korábbi nagy probléma, a globális migráció és a klímaváltozás mellé. Mindez az alapvető politikák újragondolását teszi szükségessé. Európa csak együtt tudja kezelni ezeket a kérdéseket, amihez pénz kell, rengeteg pénz. Azt ugyanis láthattuk, hogy az eddigi lépések nem voltak elegendőek. Európa legnagyobb erőforrása a piaca, amire vigyáznunk kell. Mindeközben azt sem szabad elfelejteni, hogy a kontinens egyik legnagyobb gazdasági problémája a munkaerőhiány volt az elmúlt években, és habár most éppen a munkanélküliség okoz súlyos problémát, 2022-re, amikorra szerintem talpra áll a gazdaság, újra munkaerőhiány alakul majd ki.

Szerinted van esélyünk arra, hogy – ahogy a kormány gondolja – megerősödve kerüljünk ki a válságból?

A vírusnak nem lesznek nyertesei, csak nagyobb és kisebb vesztesei. Egyetlen nyertes talán a klímavédelem, azon egy kicsit segített a járvány, de lehet, hogy csak átmenetileg. Az élet számos részét újra kell gondolni, olyan megoldások körvonalazódnak, amelyek érintik például a közlekedést és a munkavégzést is. Úgy látom, hogy jobban terjedni fognak az elektromos autók, miközben a szaporodó home office miatt alapvetően kevesebbet is fognak majd utazni az emberek, ami meredeken csökkenti az autók és az irodák iránti igényt. Az automatizálás is nőni fog, így a gyárak is átalakulnak. Ami Magyarországot illeti, mélyen integrálódtunk az európai autóiparba, amelynek az átalakulása felgyorsul. Nem tudom, hogy ennek a gyökeres átalakulásnak mi lesz a kimenetele, de már annak is örülnék, ha csak semlegesen jönnénk ki ebből a válságból.

Milyennek találod a magyar intézkedéseket?

Értékelem a Kurzarbeit magyar verzióját, mi is igénybe vettük, mert átmenetileg segít elkerülni a munkanélküliség további növekedését. Viszont azt is üzeni, hogy kevesebb munkából ugyanúgy meg lehet élni, hiszen a bér nem csökken olyan mértékben, így a „kevesebb is elég” gondolkodást erősíti. Nem csak utazásból, hanem vendéglátásból és más szolgáltatásokból is kevesebbet vesznek igénybe az emberek, vagyis hiába marad meg a vásárlóerő, ha nem akarják elkölteni a háztartások a pénzt. A gazdaságot azonban az viszi előre, ha az emberek többet és jobbat akarnak holnap, mint amit ma akartak. A „vírus előtti” morál visszaállítása kulcsfontosságú, ezért szerintem egy egyszerűbb Kurzarbeit jobb lett volna.

Ami a monetáris politikát illeti, számos országban tabukat döntenek meg, teljesítmény nélkül öntik a pénzt a gazdaságba.

Az ilyesmi korábban szalonképtelen viselkedés volt egy jegybanktól. Ma az erős országoktól ezt a piac elfogadja, akinek viszont saját valutája és jelentős adóssága van, az nem igazán ugrálhat. A deviza gyengülése megálljt parancsol, ahogy azt Magyarország esetében láthatjuk.

Mi a járvány tanulsága az EU és hazánk számára?

Hosszú távon, ha a koronavírus-válság egy EU 2.0-ban csapódna le, annak nagyon örülnék. Ha „ésszerűen protekcionista” módon megerősítjük az európai ipart, annak elengedhetetlen következménye, hogy megemelkednek az árak, de ez csak egy egyszeri növekedés lenne, nem tartós inflációs folyamat. Drágább Európában gyártani, de a járvány tanulsága az, hogy máshol, más okból megéri a többletköltség.

Mindig irigyeltem egy kicsit Ausztriát, és nem csak azért, mert sokkal fejlettebbek, hanem azért is, mert önellátóbb, nagyon sok terméket megtermelnek otthon. Ez a modell sikeres lehet máshol is. A politikusok tartanak ettől, hiszen nem szokványos, kockázatos lépés, és az áremelkedés népharagot válthat ki, de ha az európai gazdaság megerősödik, abból mindenki profitál.

Mi lesz Kína sorsa ebben az új világban?

Ha az derülne ki, hogy a vuhani laboratóriumból szabadult ki a vírus, akkor azt hiszem, a közvélemény igazságérzete kierőszakolná, hogy Kína büntetést kapjon. Gondoljunk arra a rengeteg halottra Európa nagy országaiban és az USA-ban. De nem tudom, hogy a kínai laborból indult-e a járvány, ahogy más sem. Azt viszont kimondhatjuk, hogy a 2001-es szerintem elhibázott WTO felvételük óta Kína keményen kihasználta a világot, a devizájuk gyengén tartásától kezdve a szellemi tulajdon sajátságos kezelésén át az újtípusú, afrikai gyarmatosításig, ami a nyersanyagok megszerzését célozza.

Ez most megváltozhat. Azt hiszem, a világ mostantól nem fogja elfogadni Kínát olyannak, amilyen korábban volt, legalábbis csökken majd a tolerancia. Csökkenhet a Kínával való kereskedelmi aktivitás is, akár úgy, hogy sokan más távol-keleti országba helyezik át a termelést, de haza is költözhetnek bizonyos iparágak vagy cégek, gondoljunk csak az egészségügyi termékek piacára. Kína kénytelen lesz a saját erejéből boldogulni, aminek éppen itt az ideje. Megjegyzem, ez akár működhet is, a nagy belső piaca miatt sokan elfogadják továbbra is a „sajátosságait”.

