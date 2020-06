Koronavírus: ezekre a hírekre érdemes most figyelni

A nemzetgazdaság szereplőit 2019-ben is kiemelkedő beruházási aktivitás jellemezte, a termelési kapacitások folyamatos bővülése a gazdaság potenciális kibocsátási szintjét is lényegesen emelte – írja a KSH jelentése. Az elmúlt években az EU-források jelentősen támogatták a beruházások növekedését, így Magyarország az unió éllovasai közé került. A koronavírus-járvány időszakában azonban itthon is visszaesnek a beruházások.