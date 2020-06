Spanyolország megnyitja a határait, de több korlátozás is érvényben marad

Feloldják a koronavírus-járvány miatt március közepén elrendelt szükségállapotot vasárnap Spanyolországban, a legtöbb európai ország állampolgárai számára megnyílnak a határok, ám több kisebb korlátozás érvényben marad.

Vasárnaptól a schengeni övezethez tartozó országokból szabadon léphetnek Spanyolországba, július 1-től pedig a világ összes országának állampolgárai előtt megnyílnak a spanyol határok. Fernando Simón, az egészségügyi tárcához tartozó egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója pénteken azt mondta, kézben tartják a járványt, mindazonáltal számolnak a vírus terjedésével a határok megnyitása után.

Spanyolország bruttó hazai termékének (GDP) 12,3 százaléka származik a turizmusból, amely 2,5 millió embernek ad munkát. Tavaly 83,7 millió külföldi turistával a világ második leglátogatottabb országa volt. A koronavírus-járvány miatt azonban idén március közepén teljesen leállt az idegenforgalom, több milliárd eurós bevételkiesést okozva.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő csütörtökön több mint 4,2 milliárd euró értékű, turizmusösztönző tervet ismertetett Madridban.

Mindazonáltal több, a járvány miatt hozott rendelkezés érvényben marad: szeptemberig zárva tartanak az iskolák, és zárt kapusak maradnak a futballmérkőzések is. Korlátozzák a múzeumok, koncerttermek, mozik és kávézók látogatóinak a számát, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése minden zárt térben, tehát a tömegközlekedési eszközökön, a repülőgépeken, és boltokban is. A tilalmat megszegők akár 100 eurós bírságot is kaphatnak.

Spanyolország a vírus által leginkább sújtott európai országok közt van, a Covid-19 betegségbe több mint 28 000 ember halt bele, a fertőzöttek száma pedig meghaladja a 245 ezret. A szükségállapotot március 15-én rendelték el. A kormány továbbra is elővigyázatosságra szólította fel az embereket, hozzátéve, hogy az élet az oltóanyag elkészültéig vélhetően nem tér vissza a régi kerékvágásba.

Címlapkép forrása: Getty Images