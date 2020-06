Levágta növekedési előrejelzését az MNB, de még mindig bízik a recesszió elkerülésében

Március közepén, amikor az előző inflációs előrejelzés készítését lezárta az MNB-stáb, még rendkívül bizonytalan volt, hogy a koronavírus-járvány mekkora és mennyire elhúzódó negatív hatást gyakorolhat a magyar gazdaságra és inflációs rátára. Azóta a bizonytalanság valamelyest enyhülhetett, igaz az idei évi növekedésre adott MNB-becslés tartománya mégis szélesedett 1%-pontról 1,7%-pontra. Ez érthető, hiszen a nagy nemzetközi szervezetek és bankházak idei magyar GDP-előrejelzései között is óriási a szórás (-8% és -3% közöttiek jellemzően), igaz egységesen recessziót mondanak a magyar gazdaságra.

Ebből a szempontból tehát az MNB továbbra is kilóg az előrejelzők mezőnyéből, hiszen még mindig kitart amellett, hogy az idei év kihozható pluszosra az éves átlag tekintetében, sőt továbbra is lát esélyt arra is, hogy akár még figyelemre méltó is lehessen ez a növekedés (1-2% körüli mérték). A GDP-előrejelzés legyezőábrája csupán 1%-os idei recessziót tart elképzelhetőnek a legszélsőségesebb esetben.

Érdekes, hogy miközben a kamatdöntési közleményben a Monetáris Tanács úgy fogalmaz, hogy erős dezinflációs hatások jelentkeznek a vírusválság hatására, aközben az MNB-stáb az idei évi átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 2,6-2,8%-ról 3,2-3,3%-ra megemelte és ugyanilyen mértékű átlagos pénzromlási ütemet mond 2021-re is.

