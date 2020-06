Kásler: a magyar koronavírus-teszt az alapja a magyar oltóanyag kifejlesztésének

Az új, magyar fejlesztésű Covid-tesztre épülhet a koronavírus elleni magyar oltóanyag kifejlesztése - mondta az emberi erőforrások minisztere a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Kásler Miklós hangsúlyozta: a magyar egészségügyet önellátásra készítették fel, hiszen azt látták, hogy a járvány idején Európa nem tudott minden országot ellátni, azok magukra voltak utalva. Ezért indultak el a magyar kutatások, amelyek nagyon eredményesek - tette hozzá.

Azt is mondta: elkezdték szervezni az új teszt sorozatgyártását, így mire egy esetleges második hullám eléri Magyarországot, a miniszter reményei szerint "rendelkezünk majd egy pontos, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai szerint kidolgozott diagnosztikai eszközzel" és az arra épülő terápiával. Kásler Miklós szerint Magyarország járványügyi intézkedései mindig két-három héttel megelőzték a világot, ezért tudták alacsonyan tartani a fertőzések számát. Amikor az első fertőzés megjelent Magyarországon, több kutatást is elindítottak: gyorsteszt- és oltóanyag-fejlesztést, illetve a meglévő terápiák alkalmazási lehetőségeinek kutatását - mondta.

Az M1 aktuális csatornán emlékeztetett: a kutatások részeként létrehoztak egy biobankot, ahol összegyűjtik a koronavírus Magyarországon terjedő alfajait, hogy meghatározzák azok típusát, minőségét és koncentrációját. Megjegyezte: a koronavírusnak sokféle a klinikai megjelenése, a betegségnek eltérő súlyosságú a lefolyása, és ennek megfelelően a betegek szervezetében eltérő a termelődő ellenanyagok szintje is. E kutatások alapján most már ki lehet mutatni az ellenanyag jelenlétét, azt, hogy milyen típusú az ellenanyag, milyen koncentrációban van jelen, illetve meg tudják határozni, hogy az oltóanyag milyen koncentrációjára van szükség a védettséghez. Ez tehát a kutatási alapja a magyar oltóanyag-fejlesztésnek, amivel el lehet érni, hogy Magyarország ne szoruljon rá senkire a koronavírus elleni védekezésben - mondta a miniszter.

Kijelentette: Magyarország felkészült az esetleges második hullámra, jelen pillanatban is készenléti állapot van, a fertőzötteknek előkészített ágyak 20 százalékát fenntartják, és a magyar kórházi rendszer bebizonyította, hogy "gyorsan és nagyon rugalmasan tud alkalmazkodni".

Címlapkép: Getty Images