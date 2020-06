Rekordsebességgel terjed Amerikában is a koronavírus, néhány ország görbéje nagyon csúnya

Az Egyesült Államok és India átfogó szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytattak a járvány előtt, amely a jövőben vélhetően folytatódik majd. A két ország kapcsolata aszimmetrikus, India jobban rá van utalva Amerikára, de utóbbi számára is nagy lehetőségeket rejt egy esetleges megállapodás. A két ország viszonyában a közös rivális Kína helyzete is döntő: az onnan esetlegesen távozó amerikai vállalatok Indiában új célpontra találhatnak, és ezért az indiai kormány minden lehetőséget meg is mozgat, 1000 vállalat betelepítését tűzték ki célul. Az érdekek együtt állnak, így nagy esély van rá, hogy a két ország viszonya felértékelődik. Buktatók viszont vannak, nem is kevés.