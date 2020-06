Megvan, kiket tilthat el Brüsszel az Európába való beutazástól

Lassan végleges lesz az a lista, amit az EU azon országokról állít össze, akiknek állampolgárai beutazhatnak Európába a következő napokban. Szinte biztos, hogy ez nem vonatkozik majd az amerikaiakra, mivel ott nagyon sok a fertőzött – írja a MarketWatch.

A spanyol külügyminiszter közlése szerint a listán várhatóan 15 olyan ország lesz, akik nem EU-tagok, de állampolgáraiknak engedélyezik a beutazást július 1-től. Európai diplomaták szerint ez a hivatalos lista már ma kikerülhet.

A listán dolgozók elsősorban azt vették figyelembe, hogyan állnak az egyes országok a koronavírus elleni harcban, ahol túl sok a fertőzött, onnan minden valószínűség szerint nem fogadnak beutazókat. A cikk szerint éppen emiatt várható, hogy az amerikaiak, oroszok, indiaiak és brazilok nem léphetnek majd be Európába. Azon országoktól, ahol az EU engedékeny lesz és kinyitja kapuit feléjük, ugyanezt a hozzáállást várják cserébe az EU-s állampolgárokkal szemben is.

A spanyol külügyminiszter szerint az EU egyelőre fontolgatja, hogy a Kínából érkezőket beengedje, továbbá lehetséges, hogy Marokkó is rajta lesz a 15-ös listán.

A biztonságosnak ítélt országok listáját 14 naponta felülvizsgálják, ehhez új országokat adhatnak hozzá, vagy rajtalévőket vehetnek le, attól függően, hogyan alakulnak a koronavírusos statisztikák.

A 27 EU-s tagállamon kívül további négy ország része a schengeni területnek, ők egymás előtt várhatóan szerdán nyitják meg teljesen kapuikat. Ezzel egy időben fokozatosan enyhítenek a nem európai állampolgárok beutazásával kapcsolatos szabályokon is, például, hogy hamarosan az üzleti és egyéb fontos ügyektől eltekintve is utazhatnak majd be harmadik országbeli állampolgárok.

