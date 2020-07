Belengették a kormány következő nagy dobását: jön a Családvédelmi Akcióterv 2.0

A Családvédelmi Akcióterv első évfordulója kapcsán adott interjút Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki kérdésre válaszolva azt mondta, hogy biztosan lesz folytatása a családtámogatási lépéseknek.

Csak az a gazdaságpolitika lehet igazán sikeres, amelyik a családokat támogatja, és a családtámogatás akkor sikeres igazán, ha hozzájárul a gazdaság erősítéséhez - fogalmazott a politikus a Magyar Nemzetnek. A babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlásához adott segítség, a bölcsődeépítések, a csok lépések szerinte korszakváltást jelentenek. Arról is beszélt, hogy a teljes programmal már kétszázezer családnak segített a kormány.

"A babaváró támogatás a legnépszerűbb, már majdnem százezer házaspár igényelte, ami kétszázezer fiatalt jelent. Aki három gyermeket vállal, annak nem kell visszafizetnie a támogatást" - emlékeztetett. "A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is jelentősen felülmúlta a várakozásokat: több mint kétszer annyian igényelték, mint amennyire számítottunk" - vallotta be az államtitkár.

Az akcióterven keresztül a költségvetés már több mint 900 milliárd forintot fizetett ki - árulta el.

Arra is kitért, hogy a családtámogatásokat a kormány nem csökkentette a járvány idején, de a tervekről is megosztott egy-két mondatot. Arra a kérdésre ugyanis, hogy lesz még Családvédelmi Akcióterv II. is, úgy felelt, hogy

biztos vagyok benne, hogy lesz. Arra nem számítok, hogy már idén, de a jövőben igen, hiszen még mindig van olyan terület, ahol tudunk segíteni a családoknak.

Arra is emlékeztetett, hogy idén teljesedik ki az első akcióterv: a négygyermekes édesanyák szja-mentessége és a nagyszülői gyed idén januárban indult el. "Jövő júliusban pedig a csecsemőgondozási díj összegét az édesanya teljes fizetésének mértékére emeljük. Akinek kisbabája születik, így többet kereshet majd, mintha nem vállalt volna gyereket"- húzta alá.

