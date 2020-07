Kínai tisztségviselőket szankcionálna Amerika

Az amerikai kongresszus csütörtökön szankciós törvényjavaslatot fogadott el kínai tisztségviselők ellen.

A republikánus többségű szenátus csütörtökön délután egyhangúlag szavazta meg a törvényjavaslatot, amelyet szerdán későn este a demokrata többségű képviselőház is egyhangúlag fogadott el. Törvényerőre emeléséhez Donald Trump amerikai elnöknek még alá kell írnia a kongresszusi javaslatot.

A törvény büntető intézkedések kiszabását helyezi kilátásba azon felelős kínai tisztségviselők ellen, akik alkalmazzák az új hongkongi nemzetbiztonsági törvényt, amely az amerikai álláspont szerint elnyomó, megtorló jellegű. A szankciók "minden személyre vonatkoznak, aki részt vesz a hongkongi népnek megígért alapvető szabadságjogokat támadó cselekedetekben" - fogalmaz a törvényjavaslat szövege.

Egyben büntető intézkedéseket helyez kilátásba "azon bankok ellen, amelyek saját hasznukat az alapvető emberi jogok elé helyezve úgy döntenek, hogy finanszírozzák Hongkong autonómiájának lerombolását".

A jogszabály arra hatalmazza fel az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy először azonosítsa be azokat a bankokat és pénzügyi intézményeket, amelyek lehetővé teszik a kínai kormányzatnak a nemzetbiztonsági törvény alkalmazását, és ha amerikai felszólításra nem állnak el ettől, akkor szabjanak ki rájuk szankciókat. Ezek várhatóan az intézmények vezető tisztségviselőit érintő vízumkorlátozásokat és a pénzügyi intézmények dollárban történő tranzakcióira vonatkozó megszorításokat jelentenek majd.

Chris Van Hollen, a törvényjavaslat demokrata párti társszerzője a voksolás előtt a szenátusban úgy fogalmazott: a hongkongi helyzet és a hongkongi emberek támogatása "sürgős" döntést igényel. Pat Toomey, a javaslat republikánus társszerzője azt emelte ki: "a törvény azt üzeni, hogy az Egyesült Államok és a szabad világ többé nem hajlandó nem tudomást venni a leggonoszabb cselekedetekről".

Washington május végén már erőteljes figyelmeztetést intézett Pekinghez azzal, hogy megvonta Hongkongtól a kedvezményezett kereskedelmi státuszt. A héten az amerikai kormányzat bejelentette, hogy többé nem szállít fegyvereket Hongkongnak és egyúttal közölte azt is, hogy vízumkorlátozásokat léptet életbe egyes kínai felelős vezetők és családtagjaik ellen. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán azt jelezte: nem zárható ki, hogy a Trump-kormányzat további intézkedéseket foganatosít majd.

A most elfogadott törvényjavaslattól függetlenül az amerikai törvényhozók előterjesztettek egy másik javaslatot is. A tervezet a kubaiakhoz hasonlóan a hongkongiaknak is elsőbbséget biztosítana az Egyesült Államokban benyújtott menedékkérelmeik elbírálásához.

Címlapkép: Getty Images