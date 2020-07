Orbán Viktor erős figyelmeztetést küldött a nyaralásra készülő magyaroknak

„Nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát”, ez szakaszgyőzelemnek számít, hiszen nincs vakcina, nem tudjuk beoltatni magunkat – hangsúlyozta a Kossuth Rádióban ma reggel mondott interjújában Orbán Viktor a koronavírus-járvány kapcsán. A kormányfő erős figyelmeztetést küldött a nyaralásra készülő magyaroknak, mert úgy fogalmazott: „jól gondolja meg mindenki, hogy hova megy külföldre nyaralni”.

A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy „miután nem tudjuk kiszakítani az országot Európa-térképéről és nem is akarjuk, ezért a környező világ hat ránk” a vírus terjedése ügyében is, és ezért léptek tegnap az Operatív Törzs ülésén is. Amint megírtuk: a kormányfő azt jelentette be, hogy csak az EU-ból és Szerbiából engedik be az embereket, így egyelőre nemet mondtak az Európai Bizottság javaslatára, hogy több országból is beengedjünk az embereket.

Bár nem mondta ki Orbán Viktor, hogy újra emelkedik több környező országban is koronavírus járvány terjedése, de a nyaralással kapcsolatos üzenetei jelzik, hogy van veszély arra, hogy a nyaraló magyarok hozzák majd vissza a fertőzést az országba.

Így fogalmazott ugyanis:

Itt kell okos döntést hozni, hogy hova megyünk nyaralni. Jól gondolja meg mindenki, hogy hova megy külföldre nyaralni.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt