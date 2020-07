12 ábra, ami képbe hoz a nyár közepén, hogyan áll most a koronavírus-járvány a világban

Világszerte 192 ezerrel 11,267 millió főre emelkedett az elmúlt 24 órában az igazoltan koronavírus-fertőzöttek száma a John Hopkins Egyetem adatbázisa szerint, ami bár nem napi rekord, de nagyon közel áll hozzá. Az Egyesült Államokban a napi új esetszám kicsit csökkent, de ennek akár a függetlenségi napi ünnepnaphoz, az alacsonyabb tesztszámokhoz is lehet köze. Egyelőre távolról sem megnyugtató az amerikai járványgörbe, a brazil görbe meredek emelkedése talán megállt, az indiai viszont egyre csak emelkedik, közben gyanúsan viselkedik a kínai görbe. Európában a korábbi főbb gócpontok kordában tarthatónak tűnnek, igaz a spanyol 200 ezer fős karanténról szóló hír nyugtalanító. A környékünkön az osztrákokra, horvátokra szerbekre és ukránokra nagyon kell figyelni. Idehaza viszont továbbra is nagyon alacsony új esetszámokról érkeznek a hírek.

Az elmúlt napok 200 ezer feletti napi új koronavírusos esetszáma után szombatra „csak” 192 ezer esetet mutat a John Hopkins Egyetem adatbázisa, de ezzel együtt is a 7 napos mozgóátlag továbbra is intenzíven emelkedést mutat.

Messze a legtöbb igazolt fertőzött az Egyesült Államokban van: szombaton 45 ezer fővel nőtt a számuk, ami jóval kevesebb a megelőző napok 53-54 ezer főjéhez képest, de ebben szerepet játszhat a függetlenségi napi hosszú hétvége és a tesztelések lassulása. Mivel az összes amerikai fertőzött száma már meghaladta a 2,8 millió főt egy 320 milliós országban, így a teljes népesség közel 1%-a már biztosan elkapta a fertőzést, de a szakértői becslések ennek legalább a tízszeresét mondják valósnak, azaz már mintegy 30 millióan áteshettek a betegségen.

A második legtöbb igazolt fertőzött Brazíliában van, csaknem 1,6 millió fő, és ott szombaton 38 ezer fővel nőtt az igazolt esetek száma. Ez kicsit lassabb a megelőző napok számánál (a szokásos hétvége-hatás is benne lehet), így már a 7 napos mozgóátlagon is kezd stabilizálódni a görbe. A mexikói göbe viszont megint kanyarodik felfelé.

Ezekben az órákban már a harmadik helyre kerül a legtöbb igazolt fertőzött számában India, megelőzve Oroszországot. A távol-keleti óriásgazdaságban újabb rekordszámú, 25 ezer fertőzöttet azonosítottak és így 674 ezerre nőtt az összlétszámuk, a 7 napos mozgóátlag pedig meredeken emelkedik.

India szomszédjában, a járvány eredeti gócpontjában, Kínában a napi új esetszámok gyanúsan stabil emelkedést mutatnak az utóbbi napokban, miközben előtte nagy kilengéseket mutatott a görbe.

A Távol-Keleten a Fülöp-szigeteki és a japán görbe kezd nyugtalanságra okot adni.

A Közel-Keleten az iráni görbe gyanúsan rátapadt a 2500 fős szintre, a szaúdi és iraki görbe pedig továbbra is emelkedik.

A korábbi nagy európai gócpont országokban továbbra is úgy tűnik, hogy kontroll alatt tartható a járvány, igaz a minapi spanyol eset (hirtelen 200 ezer embert helyeztek karanténba) nyugtalanító, és az is, hogy a John Hopkins Egyetem adatbázisa szerint a britek pár napja hirtelen lejelentettek 30 ezer esetet, majd visszaálltak a napi 500-600 körüli eset lejelentéséhez.

A környékünkön a cseh járványterjedést a jelek szerint sikerült megfogni, a horvát görbe viszont tovább emelkedik, (most napi 80-90 esetet jelentenek le a két héttel ezelőtti 10-30 közötthöz képest, ezért a szlovénok korlátozást jelentettek be velük szemben). A magyar görbe most a legstabilabb és legalacsonyabb.

A napokban a szerb járványügyi helyzet jelentősen romlott, ezt az alábbi grafikon is mutatja, de az osztrák terjedés is kezd újra gyorsulni, miközben legalábbis a 7 napos mozgóátlag alapján az ukrán helyzet talán kezd javulni, csillapodik a járvány terjedése.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images