Most akkor örüljünk, hogy hirtelen 5 millió új állás lett Amerikában a koronavírus árnyékában?

A májusi után a júniusi nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma is sokkal kedvezőbben alakult az Egyesült Államokban a vártnál, hiszen a hatodik hónapban 4,8 millió új állás jött létre, az ötödik havi adatot pedig 0,2 millióval felfelé módosították. Ezek összességében nagyszerű számok és arra utalnak, hogy a karanténintézkedések enyhítésével a cégek gyorsan tömegeket tudnak újra alkalmazni. Mégsincs itt az örömünnep ideje, mert a valós munkapiaci helyzet sokkal rosszabb Amerikában és több tényező is afelé mutat, hogy újra romolhat, miközben februárhoz képest most is 15 millióval kevesebben dolgoznak az országban.