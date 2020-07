Szabotőrök robbanthattak Irán atomlétesítményében

Csütörtökön, a robbanás után az iráni hatóságok azt állították, hogy egy„üres épület” robbant fel a komplexumban "gázszivárgás miatt", azóta kiderült, hogy egy olyan épületben történt az incidens, melyben fontos, urándúsításhoz használatos eszközöket raktak össze, a robbantás pedig valószínűleg szándékos volt.

Irán szerint amerikai vagy izraeli ügynökök robbantottak, egy meg nem nevezett közel-keleti biztonsági szakértő szerint pedig egyértelműen Izrael felelős a robbantásért. Az utóbbi, nevét nem vállaló szakértő szerint egy pokolgépet helyeztek el a létesítményben izraeli ügynökök annak érdekében, hogy „üzenetet küldjenek” Teheránnak.

Jeffrey Lewis, a Middlebury Institute of International Studies professzora úgy látja, ekkora kárt nehéz okozni véletlenül, valóban robbanthattak a létesítményen belül, de ő nem bocsátkozott találgatásokba annak kapcsán, hogy ki állhatott a támadás hátterében.

David Albright atomfegyver-szakértő és az Institute for Science and International Security elnöke úgy látja, a robbanás által okozott károkat több hónapba telik majd helyrehozni, hiszen az épületben nagykapacitású urándúsításhoz használatos centrifugákat gyártottak.

Volt izraeli katonai források szerint nem is feltétlen kellett fizikális jelenlét vagy bomba ahhoz, hogy a robbanás megtörténjen; lehetséges volt a szabotázst kibertámadáson keresztül is kivitelezni. Az atomlétesítményt korábban Amerikai és Izrael is támadta a kibertéren keresztül.

A robbanásért egyik ország sem vállalt felelősséget.

Bér a Washington Post cikke nem említi, a BBC perzsa nyelvű ága egy magukat "hazai gepárdoknak" nevező, korábban ismeretlen szervezettől kapott egy levelet, melyben előre figyelmeztették a hírügynökséget a robbantásról.

A csoport állítólag iráni katonákból áll, akik belső ellenállást hirdettek a jelenlegi rezsim ellen, de a hírügynökség is hozzáteszi, hogy könnyen lehet, hogy külföldiek írták meg az üzenetet, akik az országon belüli feszültséget akarják szítani.

