Áfacsökkentés és éttermi ártámogatás - Így menti a menthetőt a brit kormány

Jelentős áfacsökkentéssel és az éttermi étkezés árának közvetlen költségvetési támogatásával segíti a brit kormány a koronavírus-járványt súlyosan megszenvedő vendéglátó és turisztikai ágazat újraindulását - közölte szerdán a brit pénzügyminiszter.

Rishi Sunak, aki a londoni alsóházban ismertette a kormány átfogó gazdaságélénkítő csomagtervét, bejelentette: augusztusban az asztalnál elfogyasztott ételek és italok árából fejenként 50 százalékot, de legfeljebb 10 fontot (csaknem négyezer forintot) az állam fizet a programhoz csatlakozó éttermekben, kávézókban, pubokban és más olyan vendéglátóhelyeken, amelyek ételt szolgálnak fel.

A költségvetésből fedezett árengedmény augusztus minden hetében hétfőtől szerdáig érvényes, kiterjed a nem alkoholos italokra és a gyerekek fogyasztására is vonatkozik.

A támogatási kezdeményezéshez csatlakozó vendéglátóhelyek augusztusban hetente terjeszthetik be a pénzügyminisztériumnak a visszatérítési igényt a kedvezményes áron felszolgált ételek és italok után, és az árkiegészítés öt munkanapon belül a számlájukon lesz - mondta a brit pénzügyminiszter.

Hangsúlyozta: a brit vendéglátó ágazatban 1,8 millióan dolgoznak, és az ártámogatási program az ő munkahelyük védelmét szolgálja.

Angliában július 4-én nyithattak ki az éttermek, a pubok és más vendéglátóhelyek, amelyek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó kormányzati intézkedések miatt március vége óta nem fogadhattak vendégeket.

Londoni elemzői vélemények szerint azonban a brit vendéglátó ágazat kilátásai továbbra is komorak, nem utolsósorban azért, mert továbbra is be kell tartani az emberek közötti távolságtartás előírását, és a vendéglátóhelyeken a nyitás óta is csak asztali rendelésfelvétel és felszolgálás lehetséges, a bárpultoknál nem lehet sem rendelni, sem fogyasztani.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a szombati nyitás elé időzített tanulmányában közölte: számításai szerint ez azt jelenti, hogy a brit pubok nyereségessége a szokásosnál több mint 75 százalékkal alacsonyabb lesz mindaddig, amíg e korlátozások érvényben maradnak.

A vendéglátó szakma más előrejelzések szerint sem számíthat a forgalom gyors felfutására hosszú távon.

Az EY globális pénzügyi-üzleti tanácsadó cég 1017 fős brit fogyasztói mintán elvégzett vizsgálatában a válaszadók 73 százaléka azt mondta, hogy hónapokig, sőt évekig eltarthat, mire ismét rászánja magát a pubok felkeresésére. Az éttermek esetében 67 százalék nyilatkozott ugyanígy.

A brit pénzügyminiszter által szerdán ismertetett támogatási program mindazonáltal még további ösztönzőket tartalmaz, és kiterjed a turisztikai ágazatra is.

Rishi Sunak bejelentette, hogy a kormány jövő szerdától január 12-ig a jelenlegi 20 százalékról 5 százalékra csökkenti a vendéglátó és a turisztikai ágazat szolgáltatásaira kirótt áfát.

A pénzügyminiszter szerint ez önmagában 4 milliárd font (csaknem 1600 milliárd forint) értékű ösztönző csomagnak felel meg, amelynek több mint 150 ezer vállalkozás a kedvezményezettje, és célja 2,8 millió munkahely megvédése.

Sunak mindemellett bejelentette azt is, hogy a kormány ezer font térítésmentes juttatást ad minden egyes olyan munkavállaló után, akit a munkáltatók októberben sem bocsátanak el.

A kormány egy korábbi munkahelyvédő kezdeményezése alapján jelenleg a költségvetés fizeti a koronavírus-járvány miatt feladat nélkül maradt, de el nem bocsátott alkalmazottak bérének 80 százalékát, de ez a program októberben véget ér.

Az ezer font juttatás akkor jár, ha a vállalatok október és január között sem küldik el érintett munkavállalóikat.

Ez a program 9,4 milliárd fontba (3700 milliárd forintba) kerül akkor, ha a cégek a kormány által fizetett alkalmazottak mindegyikét október után is állományban tartják.

Lazít a kormány a karanténkötelezettségen

A brit kormány szerdai tájékoztatása szerint levonható az Angliába érkezők 14 napos karanténkötelezettségéből az az időszak, amelyet a beutazók közvetlenül érkezésük előtt alacsony koronavírus-fertőzési kockázatúnak minősített országokban töltenek.

Nagy-Britannia jelenleg 14 napos elkülönítésre kötelezi mindazokat - köztük a brit állampolgárokat is -, akik külföldről utaznak be az országba.

A kormány azonban a minap jelentősen enyhítette a szabályozást: július 10-étől, péntektől 59 országból, köztük Magyarországról karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába.

Magyarország közeli környezetéből ugyanakkor Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Bulgária és Románia nem szerepel a mentességet kapó országok listáján.

Nem vonatkozik a karanténelőírás enyhítése Oroszországra sem.

Az eredeti rendeletben is szerepelt, hogy a karanténkötelezettség alól mentesülhetnek azok a beutazók, akik az érkezésük előtti 14 napban csak olyan országokban jártak, amelyek szerepelnek az angliai karanténelőírás alól mentesített országok listáján.

A kormány által szerdán közzétett végrehajtási útmutatás szerint azonban ha a beutazó olyan országból indul útnak, amely nem szerepel a karanténkötelezettség alól mentesített országok listáján, de angliai érkezése előtt eltölt például négy napot egy olyan országban, amely rajta van a listán, és innen utazik tovább Angliába, akkor angliai érkezése után 14 helyett csak 10 napot kell karanténban töltenie.

A mentesített országokból Angliába beutazók a karanténelőírás pénteki feloldása után is kötelesek lesznek megadni a határőrizeti hatóságoknak elérhetőségeiket, és be kell számolniuk arról, hogy az előző 14 napban mely országokban vagy térségekben jártak.

A brit kormány szerdán ismertetett útmutatása kitér a tranzitutasok beutazási szabályainak részleteire is.

Ennek alapján azoknak, akik az Angliába vezető úton átutaznak olyan országokon, amelyeket a brit kormány nem mentesített a karanténkötelezettség alól, Angliában karanténba kell vonulniuk, ha közlekedési eszközükre - buszra, kompra, vonatra, repülőgépre - ezekben az országokban új utasok szálltak fel.

Ugyancsak érvénybe lép az angliai karanténelőírás, ha a kötelezettség alól nem felmentett országban maga az utas vagy utastársai leszállnak a közlekedési eszközről, vegyülnek a helybéliekkel és utána visszaszállnak ugyanarra a közlekedési eszközre.

A brit kormány június 8-án léptette életbe a beutazókra vonatkozó karanténelőírást.

A kormány akkori indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása volt, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.

Arra, aki nem tartja magát a karanténelőíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (csaknem 400 ezer forint) pénzbüntetést szabhatnak ki.

A brit turisztikai és repülési ágazat legnagyobb vállalatai élesen bírálták a karanténintézkedést, és összehangolt jogi eljárást kezdeményeztek azzal a céllal, hogy bíróság kötelezze a kormányt a szabályozás eltörlésére, de a keresetet az enyhítés bejelentése után visszavonták.

Címlapkép: A pénzügyminiszter ismerteti a mentőcsomag részleteit július 8-án. Forrás: House of Commons/PA Images via Getty Images