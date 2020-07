Gigantikus magyar költségvetési hiány jött össze a koronavírus-válság árnyékában

Minden idők második legnagyobb egyhavi hiánya alakult ki idén júniusban a magyar központi költségvetésben, 785,5 milliárd forintos, és mivel a megelőző hónapokban is masszív deficitről számolt be a Pénzügyminisztérium a koronavírus-válság hatására, így a félév végére már ötször akkora a deficit, 1837 milliárd forint, mint amit eredetileg a kormány az egész évre tervezett. Az, hogy június végéig összesen 520 milliárd forintot költött a kormány a járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzésekre, jól mutatja, hogy tényleg felső korlát nélkül megy a költekezés a járvány időszakában.

Történelmi deficitidőszak – Három főbb ok miatt

2020 júniusában a központi alrendszer 785,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, a 2019. évi azonos havi hiány pedig 213,6 milliárd forintot tett ki – közölte ma a Pénzügyminisztérium. Ez gigantikusan nagy deficitnek számít, és visszanézve az elmúlt évtizedek havi adatait, júniusra sosem közölt még ekkora hiányt a PM.

Ha az év minden hónapjának deficit adait nézzük vissza, akkor is

mindössze egyszer volt ennél nagyobb a hiány: 2016 decemberében, amikor 907,6 milliárd volt a deficit.

A mostaninál kisebb, de szintén bődületes deficit volt még 2017 júniusában: 697,9 milliárd forintos.

Nagy különbség a múltbeli rekordokhoz képest, hogy míg a két említett korábbi hiány hónapja előtt rendre plusz 2 milliárdos, illetve 90,9 milliárdos deficit alakult ki, most viszont már a járvány kezdete óta masszív deficit adatokat közöl a tárca: márciusra 577 milliárdosat, amit aztán áprilisban követett egy pluszos hónap (104,5 milliárd), majd májusban egy 324 milliárdos deficit következett.

Az idén március-június közötti időszak tehát valószínűleg a magyar gazdaságtörténet legnagyobb deficit- és eladósodási időszakaként vonul majd be a történelemkönyvekbe.

Az első fél év alatt összejött 1837 milliárdot deficit az idei évi eredeti teljes hiánycél ötszöröse, azaz tényleg jócskán eltérünk az eredeti költségvetési pályától a vírusválság nyomán.

Hogy jött össze ekkora hiány?

A tárca mindezt úgy rögzíti, hogy

Az idei év gazdasági és költségvetési folyamatait mára teljes mértékben átírta a koronavírus-világjárványnak a társadalom és a gazdaság minden részére gyakorolt hatása.

Emlékeztetnek rá, hogy „A járványügyi kiadások, a gazdaságvédelmi intézkedések és az uniós fejlesztések előfinanszírozásának eredményeként, az év első hat hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1837 milliárd forintos hiánnyal zárt.”

Az 1837 milliárdos deficiten belül a központi költségvetés 1534,3 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 11,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 313,9 milliárd forintos hiányt értek el. Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 390,0 milliárd forintot tett ki.

A tárca adatai szerint idén június végéig 520 milliárd forintot meghaladó összeget tettek ki a koronavírus járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések (például védőmaszkok, további védőeszközök, lélegeztető gépek beszerzése). A minap a külügyi tárca elismerte, hogy ebből lélegeztető gépekre már több, mint 300 milliárd forint ment el, és már több mint 10 ezer darabot beszereztek, és folyamatban van még több ezer, miközben a tavaszi időszak legpesszimistább előrejelzése szerint a járvány csúcsán is elegendő lenne 8 ezer gép (összesen 91-et használtak egyszerre a legakutabb időszakban).

A PM a magas deficit további tényezőjeként azt emeli ki, hogy míg június végéig idén összesen 489,5 milliárd forint fejlesztési célú uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a 2020. évi első féléves uniós kiadások ugyanakkor meghaladták a 1085,1 milliárd forintot. Az EU-támogatások felpörgetett megelőlegezett kiutalása tehát szintén lényeges ok volt a nagy deficitben.

A közlemény megjegyzi, hogy „a költségvetésben létrehozott Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapjába továbbra sem érkezett uniós támogatás, a járvány elleni védekezéshez szükséges forrásokat a kormány teljes mértékben a hazai költségvetésből fedezi”. Ez a kimutatás szerint igaz lehet, de inkább politikai célokat szolgál, mert amint korábban rámutattunk: később lehet majd kormánydöntés arról, hogy az itthon gyorsan elköltött források mely része mögé mikor és milyen mértékben tesz majd be a korábbiaknál sokkal rugalmasabban felhasználható uniós forrást a kormány (a Brüsszelbe kiküldött fejlesztési számlák alapján).

A tárca a deficitet generáló tényezők között továbbiakat is megemlít. A hazai kiadások közül 2020. június végéig kiemelhetők a közúthálózat fenntartására és működtetésére (61,6 milliárd forint), a Falusi Útalapból (57,0 milliárd forint), a kiemelt közúti projektekre (55,0 milliárd forint) kiadott források. Megemlítendő még a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra (40,8 milliárd forint), a közúthálózat felújítására (37,4 milliárd forint), a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból (34,0 milliárd forint), a Modern Városok Program terhére (29,1 milliárd forint) kifizetett összegek, továbbá jelentős összeget fordítottak a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (24,6 milliárd forint) is. Megkezdődött továbbá az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásának a kifizetése is – zárul a közlemény, de utóbbi tétel konkrét összegét nem árulja el.

Címlapkép forrása: Portfolio, a Pénzügyminisztérium épülete