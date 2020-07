Koronavírus: mutatjuk, hogy miért kellhet szigorítania Magyarországnak

A régiós országok grafikonjai alapján mutatjuk be, hogy Magyarország inkább kivételnek számít a koronavírus-járvány alakulásában az elmúlt hetekben. Szinte mindenhol romlik a helyzet.

A tegnapi kormányülés is a járványügyi értékelésekkel kezdődött, és azt látjuk, hogy jelentős a környező országokban az aktív fertőzötteknél a növekedés, mind Horvátországban, mind Szlovéniában - ismertette Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. De nőtt Szerbiában, Ausztriában és Szlovákiában is. Bulgáriában, Montenegróban is egyre rosszabb a helyzet – tette hozzá.

A Portfolio az elmúlt hetekben is fokozottan követte a régiós országokban a koronavírus-járvány alakulását, amely kedvezőtlen tendenciát vett mostanában. Az alábbi grafikonok azt mutatják, hogy szinte minden országban újra emelkedik az új esetek száma azt követően, hogy feloldották a korlátozó intézkedéseket.

Gulyás Gergely közölte:

MAGYARORSZÁGON CSÖKKEN AZ AKTÍV ESETSZÁM, DE EZ KÜLFÖLDRE NEM IGAZ. AZ ITTHONI ÚJ ESETEK RENDRE KÜLFÖLDRŐL JÖNNEK BE, EZÉRT NEM KIZÁRT, HOGY NÉMELY SZIGORÍTÁST KELL ELFOGADNUNK.

A határok nyitva vannak, de biztonságosabb itthon nyaralni - mondta a Kormányinfón. Az operatív törzs javaslatára a kormány a szükséges döntéseket akár a következő napokban is meghozza.

