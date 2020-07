Koronavírus: fontos döntéseket hozott a kormány, egyesek már kötelező maszkviselést javasolnak

Az osztrák, a szerb, a horvát, az ukrán és a román koronavírusos napi esetszámok továbbra is nyugtalanítóan magasak, sőt egyes esetekben emelkednek, így továbbra is fokozott az esélye annak, hogy a külföldiek, vagy a külföldre látogató magyarok „behurcolják” magukkal a fertőzést – derül ki a szerdai adatok alapján készített gyors körképünkből. Közben a magyar kormány friss rendeletével módosított a beutazási szabályokon, igyekszik földrajzi térségenként még inkább differenciálni, hogy mely országok mely térségei kaphatnak zöld jelzést és így szabadon be lehessen utazni. Ennek ellenőrzése azonban a magyar határon nagy kérdéseket vet fel, így a „behurcolási veszély” továbbra is magas.