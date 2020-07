Volt kereslet a magyar kötvényekre, de az ÁKK visszafogta magát az egyik papírnál

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ötéves és tízéves kötvényből is a meghirdetett mennyiség felett fogadott el az ÁKK, mindkét esetben nőtt a hozam az előző héthez képest. A hároméves kötvényre is volt bőven kereslet, de itt nem vont be pluszforrást az ÁKK az előzetesen tervezetthez képest.