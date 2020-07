Olcsón megússza a válságot és a jövő szuperhatalma lesz, vagy most kezd csak hanyatlásba Kína?

Kína gazdasága az idei évben is nőhet, így elsőre azt gondolhatjuk, hogy a fejlett világgal ellentétben Kína relatíve olcsón megússza a koronaválságot. Ez azonban csak rövid távon igaz, mert bár az előrejelzések egyelőre nem mutatják Kína pozícióinak számottevő visszaesését, de a kockázatok jelentős mértékben nőttek - mind gazdasági, mind politikai szempontból. Az ország gazdaságának szerkezete átalakulhat a következő évtizedben, de a növekedés fennmaradhat, külgazdasági súlya viszont szinte biztosan megsínyli a jelenlegi válságot.

A koronavírus-járvány Kínából indult, és a kezdeti hónapokban leginkább csak ebben az országban okozott kárt, összességében viszont eddig úgy néz ki, hogy Kína relatíve olcsón megússza a gazdasági és egészségügyi válságot. A koronavírus 85 ezer embert fertőzött meg, a gazdaság pedig vélhetően növekedni fog az idei évben. A Fitch Solutions viszont arra mutat rá elemzésében, hogy a kínai gazdasági lassulás a térséghez képest valójában jelentős, a hosszú távú hatások pedig ennél is mélyebbek lehetnek a világ második legnagyobb gazdaságára.

A kínai gazdaság sincs kint még a gödörből

A kínai gazdaság idén 1,1%-kal nőhet a Fitch szerint, ezzel az előző előrejelzésüket (2,6%) jócskán lerontották. Az első negyedévben a reál GDP 6,8%-al esett vissza, ez 1978 óta nem látott visszaesést jelentett. Az elemzőintézet szerint a magánfogyasztás és a nettó export továbbra sem fog helyreállni, előbbinél 1%-os visszaesést várnak az egész évre vonatkozóan. A visszaesést idén a jelentős kormányzati költések miatt kerülheti el az ország, a Fitch ugyanis azzal számol, hogy a kormányzati költések 15%-kal nőnek idén, amelynek nagy része munkahelyteremtésre megy majd el. Az ország fizetési mérleg többlete is csökkenhet, a 2019-es 1,2%-ról 0,6%-ra 2020-ban.

Az elemzőház szerint a harmadik negyedévben megindul a részleges helyreállás, ahogy a világ gazdaságai kinyitnak, a negyedik negyedévben pedig már majdnem a normális szinthez tér vissza. Az előrejelzéshez hozzáfűzik, hogy főleg lefelé mutató kockázatok vannak, és minden attól függ, hogy miképp alakul a helyzet a következő negyedévekben.

Véleményük szerint március óta a járvány gyakorlatilag már csak minimális szinten van jelen az országban, a lakossági óvatosság ennek ellenére ki fog tartani mindaddig, amíg a gazdasági és egészségügyi kilátások bizonytalanok maradnak. Ezt bizonyítja, hogy a márciusi adatok még mindig jelentős visszaesésről árulkodtak a kiskereskedelemben, pedig az igazi visszaesés az év első hónapjain volt: januárban és februárban a visszaesés 10% körül lehetett, és ezzel egy időben a munkanélküliségi ráta is megugrott.

A Fitch felülvizsgálta a költségvetés elsődleges egyenlegét is, és rontotta a várakozásokat -6,7%-ra az előző -6,2%-ról. Peking májusban a hiánycélt 3,6%-ra módosította a 2019-es 2,8% után, és különféle gazdaságélénkítő támogatásokat jelentett be, például adókönnyítések formájában.

A Fitch a monetáris kondíciók agresszív lazítását várja a kínai jegybanktól, az első negyedévben látott 10-20 bázispontos kamatvágásoknak mélyebb és gyakoribb kamatcsökkentéseket vár. A kínai jegybank legutóbbi jelentéséből az elemzőház arra következtet, hogy jelentős mértékben fogja támogatni a gazdasági növekedést.

A 2020-as átlagos átváltási árfolyamot 7,15 jen/dollárra módosította a Fitch az előző 6,95-ről, és 2021-ben ugyanez szerintük 7,20-ra nőhet az előzetes jósolt 7,10-hez képest. Rövid távon az elemzőintézet leértékelődési nyomást lát a külkereskedelem lassulása és az eleve elhúzódó kilábalás miatt.

Kínában nőttek a politikai és gazdasági kockázatok

A Fitch felülvizsgálta az ország politikai kockázatait is a hongkongi nemzetbiztonsági törvény és annak lehetséges következményei miatt. Hongkong globális pénzügyi szerepe súlytalanabb lehet, míg az amerikai-kínai kapcsolatok tovább romlanak az intézet szerint. Az intézet további kockázatnak látja, hogy az első fázisú megállapodás a következő hónapokban részben leépülhet.

A kínai gazdaságra nézve tehát a Fitch Solutions két alapvető kockázatot lát: az amerikai-kínai kereskedelmi viszonyok romlását, és koronavírus miatt a globális gazdaság lassulását.

Az elemzés szerint Kína még így is kedvezőbb helyzetben van, mint a hozzá hasonló fejlődő országok, és ez nagyrészt a továbbra is erős belső keresletnek és a stabil külső pozíciónak tudható be. A rövid távú gazdasági kockázatokat 71,7 pontra, a hosszú távú kockázatokat 73,9 pontra értékelte a Fitch.

A politikai kockázatokkal kapcsolatban elmondták, hogy a Kínai Kommunista Párt 1949 óta uralja az országot, és ebből az következik, hogy a politikai stabilitás rövid távon nincs veszélyben, így aztán a rövid távú politikai kockázat 79,4 pont. A párt dominanciája hosszabb távon azonban már több kockázatot rejt magában – ilyen például a nem választott kormányokban rejlő törékenység, ahogy a társadalmi igények változnak. Hosszú távon ezért a politikai kockázati index 68,2 ponton áll a Fitch megítélése szerint.

Mik az erősségek és a gyengeségek?

A gazdasági erősségek között a Fitch a kereskedelmi többletet, és a masszív devizatartalékot emeli ki, amely ellenállóvá teszi az országot a külső sokkokkal szemben. Erősségnek nevezik továbbá, hogy a kínai döntéshozók további gazdasági reformokat terveznek. A politikai erősségek közé sorolja a Fitch a kommunista párt által biztosított politikai stabilitást, illetve azt, hogy a bővülő gazdaság miatt nagyobb befolyása lesz az országnak a nemzetközi politikára, főleg a fejlődő térségekre. A növekedés szerkezete viszont átalakulóban van, így a lakossági fogyasztás egyre nagyobb szeletet hasíthat majd ki a GDP-ből a jövőben. Az országban emellett egyre több innovatív vállalat jelenik meg, amelyek magasabb szintet képviselnek az értékláncban.

A gazdasági gyengeségek közé sorolja a Fitch, hogy az elmúlt években látott gazdasági boom súlyos egyensúlytalanságokat eredményezett a gazdaságban, és erőteljesen rontotta a környezeti feltételeket. A kínai növekedés emellett a beruházásokra támaszkodik, és az ország így kitett a hitelpiacok lassulásának - a lakossági fogyasztás a GDP-ből 40%-ot tesz ki.

Az elemzőintézet emellett azt gondolja, hogy Kína egy hosszú távú gazdasági lassulás közepén van.

Kína számára egyre nehezebb lesz, hogy növelje a részesedését a globális exportpiacon, és az értékláncon való elmozdulás is nehézségekbe ütközhet. Ami politikai erősség volt, az egyben gyengeség is lehet: ha az évtizedek óta uralkodó kommunista párt nem képes reagálni a társadalmi változásokra, akkor az törékennyé teheti a rendszert. A társadalmi elégedetlenségre pedig kínálkozik lehetőség bőven: az államigazgatás korrupt, az egyenlőtlenség nőtt az elmúlt években, a környezeti terhelés is rontotta az életkörülményeket. Mindezek felett még Kína nemzetközi megítélése is romlik, ennek pedig gazdasági és politikai következményei lehetnek egyaránt.

Kína külgazdasági pozíciója egyre romlik

A Fitch rendkívül gyenge évre számít a kínai nettó exportban, az előrejelzésük több lefelé mutató kockázattal terhelt, hiszen a világgazdaság helyzete a következő hónapokban bizonytalan. Az export a globális visszaesés miatt eleve nyomás alatt marad, a behozatalban pedig csökken Kína mozgástere, mert az első fázisú amerikai megállapodás keretében több amerikai terméket kell vásárolniuk. A világgazdaság idén -2 és -1% között teljesíthet a Fitch szerint, ezen belül a legnagyobb 8 gazdaság visszaesése 4,4% lehet. A lefelé mutató kockázatok elsősorban a járványhoz és a második hullámhoz kötődnek, a felfelé mutató kockázatot pedig a járvány esetleges kontroll alatt tartása jelentené – de ez valószínűtlenebb.

A kínai nettó export pozíciója 2019-ben egyértelműen szűkült, miután kirobbant a kereskedelmi háború az Egyesült Államokkal. A Fitch arra számít, hogy Kína ezen a területen a következő években is strukturális visszaesést könyvel el, az import növekedése ugyanis meghaladja majd az export növekedését. A Fitch úgy számol, hogy Kína kereskedelmi többlete 1,2% körül lehet 2029-ig. Úgy gondolják, hogy az import csökkenése nem lesz elegendő az exportcsökkenés kiküszöbölésére, mert a kereskedelmi megállapodás értelmében Kínának vásárolnia kell az amerikai termékeket.

A Fitch ugyanakkor megjegyzi, hogy a kereskedelmi megállapodást számos kockázat övezi, mert a két fél kapcsolata egyre romlik.

Az elemzés szerint a fizetési mérleg 2022-ig deficites lesz, és a tendencia a továbbiakban is fennmarad majd, ahogy a gazdaság egyre inkább fogyasztás-orientált lesz. Ez azt jelenti, hogy Kínának vonzóbbá kell tennie magát a külföldi tőke előtt, ellenkező esetben az Övezet és Út keretében tervezett beruházások kivitelezése veszélyben lehet.

A Fitch úgy véli, hogy Kína középtávon szembesülhet az FDI beáramlás csökkenésével, még az egyes intézkedések ellenére is (ilyen például a külföldi vállalatokra gyakorolt kisebb kontroll). A világjárvány után a vállalatok a „Kína plusz egy” stratégiára állhatnak át, hogy csökkentsék a túlzott kitettségüket Kínával szemben. Ez azt jelentené, hogy az alacsony hozzáadott-értékű termelés valóban kivonulhat Kínából. Japán már be is jelentett egy 2,2 milliárd dolláros csomagot, amellyel a vállalatok Kínából való távozását támogatná.

A romló kapcsolatok az Egyesült Államokkal további kockázatokat jelentenek az FDI-beáramlásra nézve.

Hosszú távon hogy alakul az ország sorsa?

A Fitch Solutions közzétette az országra vonatkozó 10 éves előrejelzését is. Az elemzés szerint a reál GDP-növekedés jövőre visszaállhat magas szintre, és 2029-ig minden évben 5 és 6% körül lehet. Az egy főre jutó GDP csaknem megduplázódik, 18,943 dollár lehet 2029-ben a 2020-ra előre jelzett 10,058-hoz képest, a lakosság pedig 19 millióval nőhet 10 év alatt.

Címlapkép: Getty Images