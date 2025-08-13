  • Megjelenítés
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a világ részvénypiacainak kilátásait tekintettük át, miután az S&P 500 és a Nasdaq 100 mellett több más részvénypiac is új csúcsokat ütött kedden és szerda hajnalban. Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzője. Az részvénypiaci csúcsok ismeretében különösen fontos üzenete van, hogy minden korábbi várakozással ellentétben a magyarok köszönik szépen, jól érzik magukat továbbra is magyar állampapírokban. A lakossági állampapírok állományalakulását, annak trendjeit Süle-Szigeti Bulcsúval a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

  • Intro – (00:00)
  • Indexcsúcsok – (01:26)
  • Állampapírok – (14:56)

