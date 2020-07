Szeptemberben újabb pénzosztás lesz a piacvezérelt innovációknak, a kiscégek is figyeljenek

Weinhardt Attila Cikk mentése Megosztás

Tavasszal nagyon nagy volt az érdeklődés a Piacvezérelt KFI pályázat iránt, ezért „terveink szerint szeptemberben újra megnyitjuk majd”, már a tervezőasztalon van a kiírás – árulta el a Portfolio-nak adott interjúban Birkner Zoltán. A pályázatot kiíró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke elmondta: teljesen nyitott lesz ez a pályázati kör is, és felhívta a figyelmet a folyamatosan nyitva álló KKV Start Innováció című kiírásukra is, amelyen „egy-egy jó ötlet megvalósításához 10-20 millió forintot lehet elnyerni, egyszerűsített pályázati formában”. Az elnök minden érdeklődő céget arra biztatott, hogy „merjen újítani, merjen pályázni”, hiszen 60%-os támogatást kaphat fejlesztési elképzeléséhez. Azt is elárulta, hogy a koronavírus-válság miatt felállított kutatási alapjukból finanszírozott projektek „mind jól teljesítenek, például a koronavírus ellen Ázsiában már hatékonynak bizonyult Favipiravir gyógyszer magyarországi gyártása is ilyen”.