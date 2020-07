Megvannak a 2020-as felvételi ponthatárok

A teljes kép

Bódis József elmondta: a nagy egyetemek nagyjából úgy szerepeltek az általános felvételi eljárásban, mint az elmúlt években. A felvett elsőéves hallgatók számát nézve az ELTE az első, amelyet a Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen előrelépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a negyedik a rangsorban.

A legmagasabb pontszámot, 445-öt, idén a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Mesterképzésben idén 8 százalékkal magasabb a felvettek aránya, az első helyen itt is az ELTE áll, amelyet a Debreceni Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követ - közölte Bódis József.

A diákok 20 órától, a bevált gyakorlat szerint, SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról.

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést.

Bódis József felsõoktatásért, innovációért és szakképzésért felelõs államtitkár és Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsõoktatási elnökhelyettese a 2020-as felsõoktatási ponthatárok értékelésérõl tartott sajtótájékoztatón az Informatikai és Technológiai Minisztériumban 2020. július 23-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) a 2020/2021-es tanévre összesen 2809 hallgatót vett fel. Alapképzésen 2116-an, mesterképzésen 632-en, osztatlan képzésen 61-en kezdhetik meg ősszel a tanulmányaikat. Alapképzésen a felvett hallgatók 80, míg mesterképzésen 85 százaléka tanulhat térítésmentesen a Corvinus Ösztöndíjprogram keretében - írja a BCE a Portfolio-hoz eljuttatott csütörtöki közleményében.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

4626 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait idén szeptembertől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az alapképzésekre felvett állami ösztöndíjas hallgatók átlagpontszáma 422 pont. Veszprémi Károly, az egyetem oktatási rektorhelyettese a Portfolio-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a felvettek száma az előző évhez képest csupán 4%-kal csökkent, miközben az országosan az első helyes jelentkezések száma az alapképzések esetében 25%-kal csökkent. Azt is megtudtuk, mely képzések voltak a BME-n a legnépszerűbbek.

Semmelweis Egyetem

Összesen 2102 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetem 2020/2021-es tanévére a felsőoktatási ponthatárok július 23-i kihirdetésekor. Az orvos- és egészségtudományi területen idén is a Semmelweis Egyetem képzésein alakultak legmagasabban a pontszámok. Az egyetem hat kara közül négy pótfelvételi eljárást is hirdet majd.

Szegedi Tudományegyetem

A tavalyi létszámmal csaknem megegyező létszámú, összesen 5906 új hallgatót vett fel az intézmény. 3677-en alap, 856-an mester, 969-en osztatlan, 404-en felsőoktatási szakképzésen kezdik meg tanulmányaikat. Állami ösztöndíjas képzésen 4930, önköltséges finanszírozási formában 976 új hallgató tanul szeptembertől a szegedi egyetemen.

A most következő pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően, várhatóan több mint 8000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait 2020 szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetemen.

A 2020-as központi felvételi eljárás során hat kar növelte hallgatói létszámát, nőtt az orvos- és egészségtudomány, a jogi, a gazdasági, a bölcsészettudományi képzési területre felvettek, valamint a mesterképzéseken résztvevők száma.

A legmagasabb pontszámok a felvételi eljárás sajátosságai miatt a tanárszakokon alakultak ki, a magyartanár - olasz nyelv és kultúra tanára képzésre például 452 pont kellett a bejutáshoz. Ezen kívül magas, 437 ponttal a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar pszichológia szak állami ösztöndíjas helyeire lehetett bejutni. A hagyományosan népszerű szakok közül magas pontszám kellett az állami ösztöndíjas helyekre a kommunikáció- és médiatudomány (400 pont), a jogász (424 pont), az általános orvos (402 pont), a fogorvos (402 pont), a kereskedelem és marketing (400 pont), a gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (408 pont), valamint a pénzügy és számvitel (400 pont) nappali munkarendű szakokon is. A munkaerő-piaci igényekhez igazodva magas a műszaki képzési területre felvettek száma (293 fő) és az informatikai képzési területre bekerültek száma is (764 fő). Az agrár képzési területre 260-an, a pedagógiai képzési területre 554-en kerültek be, növekszik a sporttudományok népszerűsége is, idén 103-an kezdik meg tanulmányaikat. 2019-hez képest 103 fővel több – összesen 840 – új hallgató tanul a gazdaságtudományok képzési területen, de a legtöbben bölcsészettudományi képzési területre kerültek be, összesen 909-en. Továbbra is töretlen az érdeklődés az általános orvosi és fogorvosi képzések iránt, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 275, a Fogorvostudományi Karon 77 új hallgató kezdi meg az első évét. Kiemelkedő az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 352 fős létszáma, melyből 187 fő gyógytornász szakra nyert felvételt.

