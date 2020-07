Nesze neked amerikai kilábalás: megint nőtt a heti munkanélküli segélykérelmek száma

A heti friss munkanélküli segélykérelmek száma a múlt héten 1,42 millió főre emelkedett az Egyesült Államokban. Ez az első emelkedés az újonnan regisztrált heti munkanélküliek számában március vége óta.

Az elmúlt hetekben folyamatosan százezrek veszítették el az állásukat az USA-ban, de egyre csökkenő mértékben. Az amerikai munkaerőpiac ezen fokozatos, óvatos javulása akadt el a július 18-ával záródó héten.

A Munkaügyi Minisztérium friss adatai szerint ugyanis 109 ezerrel többen, 1,42 millióan igényeltek munkanélküli segélyt a múlt héten. Emellett 974 ezer ember kap juttatást egy átmeneti szövetségi teherkönnyítő program keretében.

Az új segélykérelmek száma tekintetében az elemzői várakozások 1,41 millió főről szóltak.

A heti friss munkanélküli segélykérelmek száma március vége óta fokozatosan csökkent (akkor egy hét alatt 6,9 millióan veszítették el az állásukat, ez volt a legrosszabb hét), azonban ez a heti munkanélküli szám csökkenés most elakadt. Ez is összefügghet azzal, hogy a koronavírus járvány júliusban sem csillapodott az Egyesült Államokban, az újranyitó államokban is akadályokba ütközött a cégek újraindítása, ez pedig nyomot hagy a teljes amerikai gazdaságban, lassítva a munkaerőpiac kilábalását.

Elemzők nem várnak tartós javulást és fellendülést a tengerentúli munkaerőpiacon egészen addig, amíg a koronavírus-járványt meg nem fékezik.

Címlapkép forrása: Getty Images