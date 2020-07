Nyolc érdekesség a Magyarországon gyártott zöld rendszámos Mercedesekről

Túlzás nélkül mondhatjuk, mérföldkőhöz érkezett a magyarországi autógyártás annak köszönhetően, hogy plug-in hibrid modellek gyártása kezdődött el Kecskeméten. Ennek apropóján most összegyűjtöttünk nyolc érdekességet a konnektorról tölthető Mercedes-Benz CLA 250 e Coupéről és a CLA 250 e Shooting Brake-ről.

1. Igényelhető a zöld rendszám: ingyen parkolhatnak a magyar CLA-k

Ahogy a címből is kiderült már, a Kecskeméten gyártott új plug-in hibrid modellekre igényelhető a megkülönböztető zöld rendszám, amelynek köszönhetően a kizárólag idehaza gyártott CLA-k leendő tulajdonosai ingyen parkolhatnak.

A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGADOTT HIVATALOS ADATOK SZERINT UGYANIS A CLA 250 E COUPÉ ÉS A CLA 250 E SHOOTING BRAKE EGYETLEN TÖLTÉSSEL KÉPES AKÁR 69-79 KILOMÉTER MEGTÉTELÉRE IS TISZTÁN ELEKTROMOS MÓDBAN.

A hatályos rendelet pedig kimondja, hogy a zöld színű rendszámra a zéró emissziós, a tisztán elektromos meghajtású, valamint belsőégésű motorral is rendelkező, de tisztán elektromos üzemmódban legalább 25 (plug-in hibrid), vagy 50 (növelt hatótávolságú) kilométer megtételére képes járművek jogosultak.

2. A Daimler saját akkumulátorai kerülnek az autókba

A Kecskeméten gyártott plug-in hibrid modellekbe is 15,6 kWh-s lítium-ion akkumulátorok kerülnek majd. A folyadékhűtéses, egyenként durván 150 kilós berendezéseket a Daimler leányvállalata, az Accumotive szállítja. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a németek csupán az összeszerelést végzik, magukat az akkumulátorcellákat ázsiai beszállítótoktól szerzik be. Lényeges azt is elmondani, hogy bár az akkumulátor teljesítménye 15,6 kWh-s, ebből ténylegesen csak 14 kWh használható fel, egészen egyszerűen azért, mert 10%-os töltöttségi szint környékén a rendszer automatikusan bekapcsolja a belsőégésű motort. A megoldás célja nyilván részben az, hogy megóvják az akkumulátort a rendszeres lemerítéstől, ezzel növelve annak élettartamát.

3. Kevéssel is beérik a magyar CLA-k

Természetesen, ha alternatív meghajtású járművekről beszélünk, akkor kiemelten fontos azok fogyasztása is. A gyártó által megadott kombinált üzemanyag-fogyasztás a két CLA változat esetében rendkívül alacsony:

1,4-1,6 LITER 100 KILOMÉTERRE VETÍTVE.

Ehhez persze még hozzájön az az energiamennyiség is, amely a járművek akkumulátorának feltöltéséhez szükséges, hogy az biztosítani tudja a fentebb már említett 69-79 kilométeres hatótávolságot. A gyári adtok szerint a A CLA 250 e Coupé kombinált villamosenergia-fogyasztás 15–15,1 kWh/100 km, míg a CLA 250 e Shooting Brake kombinált energiafogyasztás 14,8–15,5 kWh/100 km.

4. A gyors töltésre is lehetőség van

Köszönhetően a vízhűtéses, 7,4 kW kapacitású AC fedélzeti töltőnek, az autó 15,6 kWh-s akkumulátora 10 százalékos töltöttségi szintről durván 2 óra alatt teljesen feltölthető. Fontos kiemelni azt is, hogy a hazai Mercedesek esetében lehetséges lesz a töltés DC hálózaton is, legfeljebb 24 kW-tal, amelynek köszönhetően az autókat kevesebb, mint 30 perc alatt fel lehet majd tölteni 10%-ról 80%-os szintre.

5. Otthon és útközben is tölthetők a magyar plug-in hibridek

A Mercedes által gyártott és forgalmazott Wallbox Home, illetve az intelligensen összekapcsolt innogy Ebox Professional segítségével, vagy egy normál töltőkábellel, egy hagyományos háztartási csatlakozóaljzatnál bárki otthoni is tudja majd tölteni az autóját. Természetesen a leendő tulajdonosoknak lehetőségük lesz arra is, hogy útjaik során vételezzenek energiát, ebben hatalmas segítséget nyújt a Mercedes me Charge szolgáltatás, amely Európa-szerte mintegy 300 szolgáltató töltőállomásaihoz biztosít hozzáférést.

6. Kevesebb, mint 7 másodperc alatt elérhető a százas tempó

A Mercedes-Benz autók esetében először, a belsőégésű motort is az elektromos hajtásért felelős elektormotor indítja el, melynek teljesítménye 75 kW. Az 1,33 literes négyhengeres motorral együtt ez 160 kW (218 LE) teljesítményt és 450 Nm rendszernyomatékot eredményez.

Ez az erőforrása 6,8-6,9 másodperc alatt képes a járműveket 100 km/h-s sebességre gyorsítani álló helyzetből.

A hajtáslánc fontos részeként érdemes néhány szót ejteni arról is, hogy a CLA-kban az erőátvitelt egy dupla kuplungos, nyolcsebességes automataváltó biztosítja majd.

7. Tisztán elektromos módban a 140 km/h-s sebesség is elérhető

A CLA 250 e Shooting Brake és a CLA 250 e Coupé tisztán elektromos módban, amely során kizárólag a 75 kW-os (102 LE) elektromotor dolgozik, egyaránt képes a 140 km/h-s sebesség elérésére. A belsőégésű motor és az elektromotor együttes működése ennél jóval nagyobb, 235-240 km/h-s végsebesség elérését is lehetővé teszi változattól függően.

8. Az új modellek már rendelhetők és hamarosan megérkeznek a magyar szalonokba

A vállalat a keddi sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az új plug-in hibrid CLA-k már rendelhetőek, igaz, egyelőre csak a német oldalon konfigurálhatók a modellek, a hazai bevezetésre néhány hetet még várni kell. Ez egyben azt is jelenti, hogy a pontos induló listaárak egyelőre nem ismertek. Iránymutatást a németországi eurós árak jelenthetnek, amelyek szerint a CLA 250 e Coupé kicsivel több, mint 41 ezer euróba (durván 14,4 millió forint), míg a CLA 250 e Shooting Brake kicsivel több, mint 42 ezer euróba (durván 14,7 millió forint) kerül.