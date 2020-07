Sok a külföldi fuvarozó a magyar piacon, de még mindig a hazaiak dominálnak

Felmérést végzett tagjai körében a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ) annak megállapítására, mennyire valósak a külföldi fuvarozók drámai térnyerésére vonatkozó információk. A kép vegyes: a válaszadók 28%-a a magyar fuvarozók igénybevételének kis mértékű csökkenéséről, azonban 8%-uk az arány emelkedéséről számolt be. Összességében tehát az látszik, hogy kis mértékű csökkenés igazolható, de a megoldást a szállítmányozói szakma képviselői az okok feltárásában, a hazai fuvarozók versenyképességének növelésében és az intenzívebb párbeszédben látják – derül ki a közleményből.

Az MSZSZ 2020. július 7. és 10. közötti online kérdőíves felmérése megmutatta, hogy a hazai szállítmányozók nagyjából kétharmad arányban továbbra is a magyar közúti fuvarozók szolgáltatásait veszik igénybe. A hazai fuvarozó Magyarországon adózik, így a forgalomból a magyar nemzetgazdaság erősödik, de az is fontos szempont, hogy magyar cég megbízása esetén nincsenek nyelvi akadályok.

A szállítmányozó kiemelten fontos feladata a fuvarozó gondos kiválasztása, a hazai cégek esetében pedig lényegesen egyszerűbben ellenőrizhető a cég valódisága, tulajdonosi köre, pénzügyi adatai és biztosításai. Így a magyar szállítmányozóknak az adminisztrációs szempontok tekintetben is észszerű magyar beszállítót választani.

A külföldi fuvarozók mellett érvként jelent meg, hogy hatékonyabban tudja kezelni a honos adminisztratív akadályokat, például a határon történő vámkezelést, ez a jelenség tapasztalható például a török desztinációk esetében. A tőlünk hazatérő fuvarozó gyakran kedvezőbb fuvardíjat tud kínálni, ez jól megfigyelhető többek között a Lengyelországba irányuló export esetében. Vannak olyan országok, például a balkáni régiók országai, ahova a magyar fuvarozók kevésbé szívesen végeznek tevékenységet és amennyiben igen, annak jelentősen megkérik az árát.

Végezetül külön kategóriát képeznek a magyar nemzetiségű, de külföldi honosságú fuvarozók, akiket a magyar szállítmányozók hazaiként kezelnek, azonban az említett statisztikákban ők például szlovák vagy román fuvarozóként jelennek meg.

A Magyar Szállítmányozók Szövetségének aktuális projektjei között számos olyan van, amely a teljes logisztikai szolgáltatói szektor, így a magyar fuvarozók tevékenységére is pozitív hatást gyakorolhat. Terveik között szerepel a CMR biztosítások feltételeinek egységesítése, mellyel átláthatóbbá válhat a szállítmánybiztosítások jelenleg meglehetősen sokszínű, és emiatt nehezen átlátható piaca.

A közelmúltban több lépést tettek annak érdekében, hogy a jelenleg kötelezően papír alapon benyújtandó fuvarlevelek a jövőben szkennelt és digitálisan aláírt verzióban is elfogadottakká váljanak a NAV és a megbízók körében. Ezzel felgyorsulhatna a számlázási folyamat, hamarabb érkezne be a fuvardíj a szolgáltató számlájára és jelentősen csökkenne a postaköltség. Ehhez kapcsolódóan a későbbiekben azt kívánják elérni, hogy a magyar hatóságok ratifikálják az elektronikus CMR fuvarlevelet, lehetővé téve ezzel a teljes papírmentességet, ezzel is biztosítva a folyamatok átláthatóságát és ellenőrizhetőségét – írja a közlemény.