Szintet ugrott a magyar haderő: ütős német tankokkal erősített a Honvédség

Ünnepélyesen is átadták ma a Honvédségnek az első négy Leopard 2A4HU harckocsit a tatai laktanya területén. Az év végéig összesen 12 darab ilyen tank érkezik Magyarországra, melyek segítségével a honvéd harckocsizók megtanulhatják a 2023-tól érkező, vadi új Leopard 2A7+ harcjárművek kezelésének fortélyait. A kiképzésben oszták harckocsizók és a tankokat gyártó Krauss-Maffei Wegmann szakemberei is segédkeznek majd.

15 európai ország használja jelenleg a német Krauss-Maffei Wegmann által gyártott Leopard 2-es harckocsikat, a mai nappal csatlakozott Magyarország is ebbe a körbe azzal, hogy 4 darab Leopard 2A4-est vett át a Honvédség – mondta el a tankok mai átadóján Frank Haun, a vállalatelnök-vezérigazgatója. A 2023-tól érkező Leopard 2A7+-okat Magyarországon kívül mindössze Németország és Dánia használja – tette hozzá a vállalatvezető.

Kettő abból a négy Leopard 2A4HU-ból, melyet ma átadtak Tatán. Háttérben az "elődjük", egy régi T-72-es. Fotó: Portfolio

Magyarország összesen 44 darab új Leopard 2A7+-t vásárolt és 12 darab felújított Leopard 2A4-est lízingelt, az utóbbiak közül érkezett meg a mai nappal négy darab, melyek az MH 25. Bocskai István lövészdandár kötelékébe csatlakoztak. A magyar harckocsizók kiképzését a KMW szakemberein kívül osztrák harckocsizók is segítik.

Az átadott harcjárművek egy részéről itt publikáltunk fotókat:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 24. Megérkeztek az új magyar tankok - íme néhány ütős fotó

Frank Haun arra is kitért, hogy a napokban Magyarországon járt Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter közbenjárásával hazánk vezetői tárgyaltak a német-magyar ipari és haditechnikai kapcsolatok elmélyítéséről, majd arról is beszélt, hogy a Krauss-Maffei Wegmann magyarországi ágát is megalapították, melynek célja Közép-Európa védelmi képességeinek növelése.

Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter (b) szimbolikusan átveszi a Leopardok "kulcsait" Frank Hauntól, a KMW vezérigazgatójától (j). Fotó: Portfolio

Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter arról beszélt, hogy a Leopardok beszerzésével a Magyar Honvédség eszközök tekintetében való fejlettsége belépett a XXI. századba. Mint ismertette, a harckocsik a 40 éve szolgálatban lévő T-72-eseket váltják fel, a hazai harckocsizók régóta várják, hogy a szovjet haditechnikát korszerű, német tankokkal cseréljék le.

A Honvédelmi Miniszter ismertette azt is, hogy szeptembertől havi 2 Leopard 2A4 érkezik majd Magyarországra, az év végéig az összes tankot leszállítja a KMW. Kiemelte azt is, hogy a rendelés a Covid-krízis ellenére a megbeszélt időzítés szerint, hibátlanul teljesült.

Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter szemügyre veszi az egyik átadott Leopard 2A4HU-t. Fotó: Portfolio

Korom Ferenc vezérezredes, a Honvédség vezérkari főnöke többek közt a kiképzés részleteiről beszélt: mint ismertette, szeptembertől indul a kiképzés külföldi szakemberek bevonásával és decemberig tart, ezután pedig már a honvéd harckocsizók képzik majd ki a Leopardok új legénységét.

A beszédek után látványos bemutatóra is sor került, melynek keretein belül a régi T-72-esek szimbolikusan átadták helyüket a magyar harckocsik újabb generációjának.

A Honvédség mintegy 40 éve szolgálatban lévő T-72-eseit váltják fel a Leopardok. Fotó: Portfolio

Bár a Leopard 2A4-esek nem a Leopard-család legújabb generációját képviselik és nem is közvetlen harcászati céllal, hanem inkább kiképzési céllal lettek rendszeresítve, sok szempontból már ezek a harckocsik is modernebbek "elődjüknél", a T-72-eseknél.

Az egyik új Leopard 2A4-es közelről. Fotó: Portfolio

Úgy tudjuk, egyébként felmerült a T-72-esek modernizálásának lehetősége a honvédelmi döntéshozóknál, de végül valószínűleg a típus hadrendből való kivonása mellett döntenek majd, miután a csúcstechnológiát képviselő, Leopard 2A7+-szok hadrendbe állnak 2023 után.