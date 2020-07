Merkely: szinte biztosan lesz második hullám, de még egyszer nem lehet lezárni Magyarországot

Ami az első hazai hullámot illeti, Magyarországon a közösségi térben és magánháztartásokban nagyon alacsony volt a vírus aktivitása – hangsúlyozta Merkely Béla. Mint elmondta: a 14 év fölötti magánháztartásokban élők közül 56000 fertőzött volt a négy orvosi egyetem és a KSH reprezentatív mérése szerint - a mérés befejeződésekor az igazölt fertőzöttek száma 2800 volt.

Merkely Béla szerint Magyarországon még a vírus elterjedésének korai szakaszában idején bevezették a korlátozásokat, amikor nagyon kevés fertőzött volt. Mint mondta: valamivel később, amikor külföldről sokan hazatértek Magyarországra, a fertőzések száma megemelkedett, de összességében végig alacsonyan maradt.

A rektor hangsúlyozta: ha nem hozzák meg időben a korlátozásokat, sokkalta súlyosabb járvány lett volna Magyarországon.

Merkely Béla szerint több tényező is befolyásolja a második hullám időpontját, amit még nem lehet pontosan meghatározni. Ha lehűl a levegő, a gyerekek iskolába mennek, a szülők zárt térben dolgoznak, az felgyorsíthatja a fertőzés terjedését. Ugyanakkor a rektor hangsúlyozta: az országot nem lehet még egyszer úgy lezárni, mint tavasszal. Az idővel futunk versenyt, hiszen még nincs kész a vakcina, a nyájummunitástól még nagyon messze vagyunk.

Merkely Béla szerint tehát lesz második hullám, de nem tudni mikor, mert nem tudni például hogyan változik az időjárás, de a fejlemények nagyban függenek attól is, hogy mennyire fogadja el és tartja be a lakosság a vírus terjedésének lelassítása érdekében hozott intézkedéseket, amelyekkel késleltethető lehet a második hullám akár addig is, amíg a vakcina nem érkezik meg. Hangsúlyozta: a maszkhasználat fontos azért, hogy ne fertőzzünk és ne fertőződjünk meg.

Ami az iskolakezdéssel kapcsolatos fejleményeket illeti, Merkely Béla szerint jó lenne, ha lenne iskola és mindenképpen legyen egyetem. Ezzel együtt valószínűleg figyelni kell arra, hogy bizonyos létszám, azaz 100 vagy 200 fő fölött ne legyenek előadások, és ezekben az intézményekben fontos lesz a maszkhasználat és a kézmosás komolyan vétele.

Ami az esetleges vakcinát illeti, Merkely Béla elmondta: nem tenné kötelezővé a vakcina beadását, bár megjegyezte: a 65 év fölöttiek és az orvosok esetében érdemes elgondolkodni hogy erősen ajánlott legyen a vakcina. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a gyerekek körében itthon nem volt súlyos koronavírus-eset.

