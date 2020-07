Új magyar applikáció segíti az elektromos autósokat

Az elektromos autózás rendkívül gyors terjedése számos új kihívást is magával hoz a technológiai innovációk mellett. Az autósok nagy problémája, hogy a benzines és dízeles járművekhez képest az elektromos autókkal való utazástervezés több nehézséget rejt magában, ezekre kínál megoldást a Volteum.

Az elektromos autókkal való utazástervezés számos kihívást rejt magában, napjainkban ugyanis sokszor elmondható, hogy csak több applikáció és weboldal segítségével lehet megbecsülni, hogy az autóval meddig tudunk eljutni. Ráadásul keresni is kell a szükséges megálló közelében egy kompatibilis töltőpontot az autónk számára. Ez egy európai út esetében akár többórás folyamat is lehet, ami számos bizonytalanságot is hordoz magában. Mikor fog pontosan lemerülni az autó? Hol optimális megállni tölteni? Ez mennyibe fog kerülni?

Ezekre a problémákra kínál megoldást a Volteum.

A Volteum applikációjával az elektromos autósok hosszútávú utazásaikat tervezhetik meg másodpercek alatt egész Európában - írta a vállalat közleményében. Hozzátették, az ingyenesen elérhető alkalmazás mögött álló algoritmus képes előre jelezni az autó töltöttségének változását egy hosszú út során, és az útvonalhoz hozzáadni az autó számára optimális töltési pontokat.

Ráadásul az applikáció megadja ezeknek a töltéseknek az idejét és az árát is, illetve a közelünkben levő töltőket is összehasonlíthatjuk vele. Elég csak beírni a tölteni kívánt százalékot, és már láthatjuk is, hogy hol pontosan mennyibe kerülne és mennyi időbe telne az adott töltés.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György